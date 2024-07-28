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Англия
28 июля 2024, 09:30 | Обновлено 28 июля 2024, 09:31
571
1

Волевая победа. Арсенал с Зинченко в товарищеском матче обыграл МЮ

Жезус и Мартинелли ответили на гол Хойлунда

28 июля 2024, 09:30 | Обновлено 28 июля 2024, 09:31
571
1
Волевая победа. Арсенал с Зинченко в товарищеском матче обыграл МЮ
Х. Арсенал Лондон

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» продолжают готовиться к старту сезона в Английской Премьер-лиге. 28 июля они определили, кто в какой форме находится сейчас. Вряд ли победа для тренеров была существенной, но все же викторию отпраздновали лондонцы.

Счет открыли «красные дьяволы» уже на десятой минуте усилиями Расмуса Хойлунда. Однако уже в первом тайме паритет восстановил Габриэл Жезус.

Победа «канонирам» принес точный удар Габриэла Мартинелли, бразилец отличился в конце матча на 81 минуте.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 63 минуты, после чего был заменен на Льюиса-Скелли.

После игры команды решили пробить еще серию пенальти, в которой со счетом 4:3 победил «Манчестер Юнайтед».

Товарищеский матч. 28 июля

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Жезус, 26, Мартинелли, 81 – Хойлунд, 10

«Соу-Фай Стедиум» (Калифорния, США)

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Расмус Хойлунд Габриэл Жезус Габриэл Мартинелли Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Арсенал товарищеские матчи Александр Зинченко
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Не зрозуміло навіщо серія пенальті після матчу , якщо Арс й так виграв 2:1 . Потренували пенальті )
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