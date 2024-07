Волевая победа. Арсенал с Зинченко в товарищеском матче обыграл МЮ

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» продолжают готовиться к старту сезона в Английской Премьер-лиге. 28 июля они определили, кто в какой форме находится сейчас. Вряд ли победа для тренеров была существенной, но все же викторию отпраздновали лондонцы.

Счет открыли «красные дьяволы» уже на десятой минуте усилиями Расмуса Хойлунда. Однако уже в первом тайме паритет восстановил Габриэл Жезус.

Победа «канонирам» принес точный удар Габриэла Мартинелли, бразилец отличился в конце матча на 81 минуте.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 63 минуты, после чего был заменен на Льюиса-Скелли.

После игры команды решили пробить еще серию пенальти, в которой со счетом 4:3 победил «Манчестер Юнайтед».

Товарищеский матч. 28 июля

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Жезус, 26, Мартинелли, 81 – Хойлунд, 10

«Соу-Фай Стедиум» (Калифорния, США)

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🪄 Nwaneri in the middle

©️ Odegaard skippers the side

⚡️ Jesus leads the line



Let's give it our all, Gunners ✊ pic.twitter.com/d3smOS5crL — Arsenal (@Arsenal) July 27, 2024

⏯️ Back to it with the boss making 🔟 changes for the second half.#MUFC || #MUTOUR24 — Manchester United (@ManUtd) July 28, 2024

A strong pre-season win in LA 🇺🇸 pic.twitter.com/6CI6kKOpnL — Arsenal (@Arsenal) July 28, 2024