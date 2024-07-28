Волевая победа. Арсенал с Зинченко в товарищеском матче обыграл МЮ
Жезус и Мартинелли ответили на гол Хойлунда
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» продолжают готовиться к старту сезона в Английской Премьер-лиге. 28 июля они определили, кто в какой форме находится сейчас. Вряд ли победа для тренеров была существенной, но все же викторию отпраздновали лондонцы.
Счет открыли «красные дьяволы» уже на десятой минуте усилиями Расмуса Хойлунда. Однако уже в первом тайме паритет восстановил Габриэл Жезус.
Победа «канонирам» принес точный удар Габриэла Мартинелли, бразилец отличился в конце матча на 81 минуте.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 63 минуты, после чего был заменен на Льюиса-Скелли.
После игры команды решили пробить еще серию пенальти, в которой со счетом 4:3 победил «Манчестер Юнайтед».
Товарищеский матч. 28 июля
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Жезус, 26, Мартинелли, 81 – Хойлунд, 10
«Соу-Фай Стедиум» (Калифорния, США)
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) July 27, 2024
🪄 Nwaneri in the middle
©️ Odegaard skippers the side
⚡️ Jesus leads the line
Let's give it our all, Gunners ✊ pic.twitter.com/d3smOS5crL
⏯️ Back to it with the boss making 🔟 changes for the second half.#MUFC || #MUTOUR24— Manchester United (@ManUtd) July 28, 2024
A strong pre-season win in LA 🇺🇸 pic.twitter.com/6CI6kKOpnL— Arsenal (@Arsenal) July 28, 2024
⏹️ Beaten on the night but important pre-season minutes for 23 Reds 🔋— Manchester United (@ManUtd) July 28, 2024
Next up: a penalty shootout! 🎯#MUFC || #MUTOUR24 pic.twitter.com/09aXBxXwJd
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