Гол Холанда снова не помог. Ман Сити уступил Милану

В США состоялся товарищеский матч, в котором встречались английский «Манчестер Сити» и итальянский «Милан». Игра закончилась победой «россонери» со счетом 3:2.

Открыл счет в матче звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Но в первом тайме «Милан» усилиями форварда Лоренцо Коломбо, оформившего дубль, вышел вперед.

На 55 минуте счет сравнял Джеймс Макати («горожане» начали игру составом, ближе к резервному). Однако на 78 минуте Марко Насти забил третий гол «Милана», тем самым нанеся подопечным Пепа Гвардиолы второе поражение подряд (недавно они уступили «Селтику» со счетом 3:4).

Товарищеский матч

Манчестер Сити – Милан – 2:3

Голы: Холанд, 19, Макати, 55 – Коломбо, 30, 35, Насти, 78

Стадион: «Янки» (Нью-Йорк, США)

Your side to face AC Milan in New York! 🫵🇺🇸



XI | Ederson (C), Susoho, Simpson-Pusey, Doyle, Lewis, Perrone, O'Reilly, McAtee, Bobb, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Kovacic, Gvardiol, Wright, Katongo, Ndala, Galvez, Oboavwoduo, Mbete, Heskey, Fatah,… pic.twitter.com/aEAlg1MWrj