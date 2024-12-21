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  4. Лидер Астон Виллы остроумно ответил по поводу провала Ман Сити в АПЛ
Англия
21 декабря 2024, 19:54 |
668
0

Лидер Астон Виллы остроумно ответил по поводу провала Ман Сити в АПЛ

Юри Тилеманс заявил, что не хочет попадать в заголовки газет

21 декабря 2024, 19:54 |
668
0
Лидер Астон Виллы остроумно ответил по поводу провала Ман Сити в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

Полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс поделился эмоциями под победы своей команды над «Манчестер Сити» в 17-м туре АПЛ. Бельгийца спросили о плохой форме горожан», но тот остроумно ответил.

Мы играли очень хорошо, в очень хороший футбол, и защищались, когда это было нужно. Сегодня мы действительно заслужили победу, мы показали, что можем играть в хороший футбол.

Плохая форма «Манчестер Сити»? Я здесь не для того, чтобы попасть в заголовки газет. Это действительно хорошая команда, вы должны знать об их угрозе. У них плохая серия, но я уверен, что они выберутся из нее», – сказал Тилеманс.

После победы над «горожанами» подопечные Эмери поднялись на 5 строчку турнирной таблицы, обойдя команду Жузепа Гвардиолы. В настоящее время «Астон Вилла» имеет 28 турнирных пунктов после 17 матчей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился эмоциями от победы над «Манчестер Сити».

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Юри Тилеманс Астон Вилла Астон Вилла - Манчестер Сити Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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