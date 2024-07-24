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Англия
24 июля 2024, 09:30 | Обновлено 24 июля 2024, 09:43
1598
0

И гол Холанда не помог. Ман Сити в США проиграл чемпиону Шотландии

«Горожане» Манчестера провели товарищеский матч с «Селтиком»

24 июля 2024, 09:30 | Обновлено 24 июля 2024, 09:43
1598
0
И гол Холанда не помог. Ман Сити в США проиграл чемпиону Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» в рамках заокеанского турне провели спарринг с шотландским «Селтик».

Встреча чемпиона Английской Премьер-лиги с чемпионом Шотландии завершилась со счетом 4:3 в пользу шотландского клуба.

В составе «Селтика» отличились Николас-Геррит Кюн, который оформил дубль, а также Киого Фурухаси и Луис Пальма. За «Манчестер Сити» голами отметились Оскар Бобб, Максимо Перроне и Эрлинг Холанд.

В своих следующих матчах в США «Манчестер Сити» сыграет с «Миланом», а «Селтик» встретится с «Челси».

Товарищеский матч

Манчестер Сити – Селтик – 3:4

Голы: Бобб, 33, Перроне, 46, Холанд, 57 – Кюн, 13, 36, Фурухаси, 44, Пальма, 68.

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Манчестер Сити Селтик товарищеские матчи Эрлинг Холанд видео голов и обзор
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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