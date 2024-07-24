И гол Холанда не помог. Ман Сити в США проиграл чемпиону Шотландии
«Горожане» Манчестера провели товарищеский матч с «Селтиком»
Английский «Манчестер Сити» в рамках заокеанского турне провели спарринг с шотландским «Селтик».
Встреча чемпиона Английской Премьер-лиги с чемпионом Шотландии завершилась со счетом 4:3 в пользу шотландского клуба.
В составе «Селтика» отличились Николас-Геррит Кюн, который оформил дубль, а также Киого Фурухаси и Луис Пальма. За «Манчестер Сити» голами отметились Оскар Бобб, Максимо Перроне и Эрлинг Холанд.
В своих следующих матчах в США «Манчестер Сити» сыграет с «Миланом», а «Селтик» встретится с «Челси».
Товарищеский матч
Манчестер Сити – Селтик – 3:4
Голы: Бобб, 33, Перроне, 46, Холанд, 57 – Кюн, 13, 36, Фурухаси, 44, Пальма, 68.
FULL-TIME | Minutes in the tank 🔋— Manchester City (@ManCity) July 24, 2024
3-4 🍀 #ManCity pic.twitter.com/tYbQ9UD7Vs
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