И гол Холанда не помог. Ман Сити в США проиграл чемпиону Шотландии

Английский «Манчестер Сити» в рамках заокеанского турне провели спарринг с шотландским «Селтик».

Встреча чемпиона Английской Премьер-лиги с чемпионом Шотландии завершилась со счетом 4:3 в пользу шотландского клуба.

В составе «Селтика» отличились Николас-Геррит Кюн, который оформил дубль, а также Киого Фурухаси и Луис Пальма. За «Манчестер Сити» голами отметились Оскар Бобб, Максимо Перроне и Эрлинг Холанд.

В своих следующих матчах в США «Манчестер Сити» сыграет с «Миланом», а «Селтик» встретится с «Челси».

Товарищеский матч

Манчестер Сити – Селтик – 3:4

Голы: Бобб, 33, Перроне, 46, Холанд, 57 – Кюн, 13, 36, Фурухаси, 44, Пальма, 68.