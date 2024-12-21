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  4. ФОТО. Повторил Гвардиолу. Игрок Манчестер Сити показал фанам три пальца
Англия
21 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:44
1077
0

ФОТО. Повторил Гвардиолу. Игрок Манчестер Сити показал фанам три пальца

Грилиш показал количество своих титулов

21 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:44
1077
0
ФОТО. Повторил Гвардиолу. Игрок Манчестер Сити показал фанам три пальца
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш после матча АПЛ против Астон Виллы, который команда проиграла 1:2, показал три пальца.

Фанаты бирмингемцев скандировали кричалки, а игрок ответим им тем, что показал количество титулов чемпионата Англии, которые успел выиграть после ухода из Астон Виллы.

Интересно, что Грилиш повторил жест Жузепа Гвардиолы, который в похожей ситуации показал шесть пальцев болельщикам Ливерпуля.

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Астон Вилла - Манчестер Сити Джек Грилиш
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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