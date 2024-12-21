ФОТО. Повторил Гвардиолу. Игрок Манчестер Сити показал фанам три пальца

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш после матча АПЛ против Астон Виллы, который команда проиграла 1:2, показал три пальца.

Фанаты бирмингемцев скандировали кричалки, а игрок ответим им тем, что показал количество титулов чемпионата Англии, которые успел выиграть после ухода из Астон Виллы.

Интересно, что Грилиш повторил жест Жузепа Гвардиолы, который в похожей ситуации показал шесть пальцев болельщикам Ливерпуля.