Англия21 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:44
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ФОТО. Повторил Гвардиолу. Игрок Манчестер Сити показал фанам три пальца
Грилиш показал количество своих титулов
21 декабря 2024, 19:35 | Обновлено 21 декабря 2024, 19:44
1077
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Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш после матча АПЛ против Астон Виллы, который команда проиграла 1:2, показал три пальца.
Фанаты бирмингемцев скандировали кричалки, а игрок ответим им тем, что показал количество титулов чемпионата Англии, которые успел выиграть после ухода из Астон Виллы.
Интересно, что Грилиш повторил жест Жузепа Гвардиолы, который в похожей ситуации показал шесть пальцев болельщикам Ливерпуля.
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