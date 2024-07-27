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Англия
27 июля 2024, 15:56 | Обновлено 27 июля 2024, 16:01
239
0

Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

27 июля 2024, 15:56 | Обновлено 27 июля 2024, 16:01
239
0
Манчестер Сити – Милан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда при Пепе Гвардиоле установила свое доминирование в английском футболе. В прошлом сезоне была очередная гонка за титул, из которой к весне вышел Ливерпуль, а вот Арсенал был упорен, и не давал расслабиться до последнего. Где уступили горожане, так это в Лиге чемпионов - уже традиционное противостояние с мадридским Реалом закончилось поражением по пенальти. Да и напоследок проиграли финал кубка Англии, еще и принципиальному сопернику, Манчестер Юнайтед. Каталонский менеджер еще раз получил подтверждение тому, что есть куда прибавлять. На этот раз не было серьезных потерь, наоборот, неплохо заработали на Дилэпе, Серхио Гомесе и Дойле, что практически не использовались. Да, и громких приобретений не было, но обкатанные в других проектах франшизы, Труа и Жироне, Савио Морейра и Ян Коуто точно расширят обойму. Впрочем, в контрольном матче с Селтиком все равно фаворит проиграл 3:4.

Ставки на матч Манчестер Сити – Милан

Милан

Клуб в прошлом сезоне закончили вторыми, уступив только своему соседу, Интеру, который провел просто невероятный розыгрыш в Кальчо. Несмотря на статус вице-чемпиона, на этом эру Стефано Пиоли закончили - впрочем, слухи о его отставке циркулировали еще с 2023-го года. Новым наставником стал Пауло Фонсека - экс-тренер Шахтера вернулся в итальянский футбол, где не добился ранее успеха с Ромой, но хорошо себя проявил с Лиллем. Заодно пригласили Альваро Морату - явно на место ушедшего доигрывать в США Оливье Жиру. Очевидно, что это только первый серьезный шаг на трансферном рынке, и на этом Ибрагимович и другие топ-менеджеры не планируют останавливаться. Хотя первые товарищеские матчи не заладились: 2:5 с Ромой, 1:1 с Рапидом.

Статистика личных встреч

Официальные игры пришлись еще на 1978-й год, когда Сити разгромил 3:0 итальянский гранд дома при ничьей на выезде. В 2013-м и 2014-м горожане побеждали, забивая по пять голов.

Прогноз

GGBET считает, что команды покажут довольно яркий футбол. Ждем тут тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,95).

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Манчестер Сити Милан товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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