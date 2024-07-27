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Англия
27 июля 2024, 16:38 | Обновлено 27 июля 2024, 17:11
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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

27 июля 2024, 16:38 | Обновлено 27 июля 2024, 17:11
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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

28 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда сейчас играет под руководством своего же бывшего капитана, Микеля Артеты. И это первый полноценный опыт испанца как тренера, который до этого помогал своему приятелю, Пепу Гвардиоле, в Манчестер Сити. У него не все и тем более не сразу начало получаться, но при этом в обоих последних сезонах именно канониры стали, по сути, единственным серьезным соперником для горожан. Но что в 2023-м, что в 2024-м году немного, но сильнее оказывались подопечные Хосепа, и сохраняли титул. Понимая, что нужно прибавить, красно-белые уже оформили первый громкий трансфер, приобретя у Болоньи одного из героев прошлого сезона в Серии А - Калафьори. Но все помнят, как часто проваливаются итальянцы в английском футболе. Заодно прикупили и несколько молодых британских талантов, Чидо Оби и Сетфорда.

Ставки на матч Арсенал – Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

Клуб провел два года под руководством тен Хага. И если дебютный сезон получился у голландца безусловно успешным, то в 2023/2024 оказался разочаровывающим, причем как в Лиге чемпионов (гранд вернулся туда, чтобы занять четвертое место в довольно простой группе), так и в АПЛ, где финишировали за пределами зоны еврокубков. Многие поставили крест на Эрике, который якобы не нравился новому большому инвестору, Рэтклиффу. Но, похоже, решающим стал последний поединок сезона, финал английского кубка, который неожиданно выиграли у Сити. Более того, купили ряд перспективных игроков под основу, Лени Йоро (при этом, правда, продав в Вильярреал другого защитника, Камбвала) и Зиркзее. Заодно вроде бы менеджер помирился с Санчо - тот в контрольных поединках даже в основной обойме выходил.

Статистика личных встреч

Все три последних официальных поединка выигрывали канониры. Правда, год назад товарищеский матч закончился 2:0 в пользу МЮ.

Прогноз

GGBET ждет довольно яркого футбола от старых врагов. Ставим на то, что тут забьют оба соперника (коэффициент - 1,7).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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