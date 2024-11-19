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Лига наций
19 ноября 2024, 20:31 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:35
2814
21

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией

19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 20:31 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:35
2814
21
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 5-м туре сборная Украины упустила победу в гостевом матче против Грузии (1:1), также миром завершился матч между Албанией и Чехией (0:0).

Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.

Ситуация в группе: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7 баллов), 4. Украина (5 пунктов).

Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией, при другом результате сине-желтые вылетят в Дивизион C.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Мудрик, Судаков, Зинченко, Гуцуляк, Яремчук

Запас: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Назаренко, Крыськив, Ярмолюк, Зубков

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина стартовые составы Сергей Ребров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 21
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serhiy
Бажаю збірній удачі і перемоги !!!
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+7
Александр Шевченко
Ура, Динамовцы отдохнут перед важной игрой против Черноморца, который будет костьми ложиться за лохметовскую подачку. Субботний матч для Коли и Вовы куда важнее. А тут с албанцами, у нас есть шлактеровские игрочилы великие, они нас выведут в плейофф, все как я хотел, когда писал под постом про Владика Ваната. Динамовцы отдыхають, а великие шлюхтеровцы нас выведут на второе место в группе, особенно Мышко с Жориком. Ваще не перживаю за результат, когда у нас такой шлактеровский оплот в сборной
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Так непогана ротація.
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+3
Main
Минус шапа, Зубков и довбик- как все и хотели!!👏👏
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+2
Макс Максов
Калюжний і Гуцуляк мають розривати! Зіна і Яремчук теж свіженькі...
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+1
Pavel_i_CO
Тільки перемога!!! Ну і за Чехію вболіваємо в паралельному матчі 
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+1
Test
Нічия - максимум! Більше вони не награють!! Не, тому що вони не хочуть, а банально не можуть і не вміють на такому рівні грати... Це не коментарі на ліво і на право роздавати, що вони найсильніша збірна всіх часів...А за гру 2-3 у дари в площину і все, ось і весь їх рівень і майстерність.
 Сьогодні є чудовий шанс увірватися до супер ліги "Гваделупи і Сан-маріно"!!! 
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0
Олег Мандрівник
Заявлена трансляция на Суспільному
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0
Показать Скрыть 1 ответ
sergej55
З таким складом перемога тільки в ?
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0
Отаман
Напевно гуньдяївці суркіса, сьогодні будуть проти збірної України, вони завжди вболівають проти збірної, коли  мало гуньдяївців суркіса в складі, щури обісрані вони🐀💩
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-1
Nba37
Уверенная победа Украины 0-3 
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-1
Nba37
Уверенная победа Украины 0-3 
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-1
TarasTaras94
Ну якщо вже і розібраних Албанців не переможуть то це вже діагноз Реброву буде. Приємно нарешті бачити Зіну у старті, а от вихід Гуцуляка не розумію трохи, він поки за всі матчі що вийшов продемонстрував не більше Зубкова, Назаренку б вже шанс дали 
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-1
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Main
У старого ублюдка ДК1961 - явно траур 
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
дыряво с пердя 🤣
Где дыр окочи из дыр очки, где
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-8
дыряво с пердя 🤣
Ну сегодня будет потужная победа!
Не одного шляпарен очки десят очки из дыр очки 
Ответить
-8
Отаман
Дуже добре, що Ребров зрозумів, що обісрані гуньдяївці суркіса навіть за гроші, не повинні грати у збірній. Все буде добре🥳
Ответить
-10
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