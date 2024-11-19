Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией
19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок 6-го тура Лиги наций
19 ноября в 21:45 в Тиране состоится поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.
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В 5-м туре сборная Украины упустила победу в гостевом матче против Грузии (1:1), также миром завершился матч между Албанией и Чехией (0:0).
Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.
Ситуация в группе: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7 баллов), 4. Украина (5 пунктов).
Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией, при другом результате сине-желтые вылетят в Дивизион C.
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией
Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Мудрик, Судаков, Зинченко, Гуцуляк, Яремчук
Запас: Бущан, Ризнык, Сыч, Таловеров, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Назаренко, Крыськив, Ярмолюк, Зубков
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