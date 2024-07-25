ОФИЦИАЛЬНО. Панатинаикос купил у Галатасарая Тете за 4,75 миллиона евро

Бывший полузащитник «Шахтера» Тете, который не без скандала покинул стан «горняков» минувшим летом и перебрался в «Галатасарай», продолжит карьеру в Греции.

О трансфере Тете, как и сообщалось накануне, официально отрапортовал «Панатинаикос».

С греческим клубом бразилец оформил 4-летний контракт.

По данным греческих СМИ, Тете будет получать по 2,7 миллиона евро в год в виде зарплаты, а «Галатасарай» выручил от продажи вингера 7 миллионов евро.

Однако портал Transfermarkt приводит другую сумму сделки – 4,75 миллиона евро. Это вызвано, видимо, необходимостью турецкого клуба выполнить решение ФИФА и заплатить компенсацию «Шахтеру» за фактически самовольный уход Тете в стамбульский клуб, которая составила около 2,5 миллионов евро.

Напомним, на момент ухода из «Шахтера» оценочная стоимость Тете на Transfermarkt составляла 25 миллионов евро. Ныне бразилец оценивается аналитиками портала в 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Тете сыграл 45 матчей за «Галатасарай», однако отличился в них лишь 3 голами и 6 ассистами.