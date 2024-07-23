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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 19:22 | Обновлено 23 июля 2024, 19:35
3392
4

Внесены изменения. Поединки «Финала четырех» УПЛ пройдут не только в Киеве

УАФ и УПЛ пошли навстречу «Минаю»

23 июля 2024, 19:22 | Обновлено 23 июля 2024, 19:35
3392
4
Внесены изменения. Поединки «Финала четырех» УПЛ пройдут не только в Киеве
стадион Авангард Ровно

Как стало известно Sport.ua, организаторы дополнительного футбольного мини-турнира, победитель которого заменит «Днепр-1» в УПЛ, сегодня внесли коррективы относительно мест проведения соревнований.

По информации нашего источника, «Левый берег» и «Металлист 1925» обратились с просьбой разрешить провести игру на стадионе «Левый берег», ведь в прошлом сезоне он был домашним для обеих команд. Им пошли навстречу.

А вот после дискуссии в СМИ для определения места проведения поединка другой пары «Минай» – «Эпицентр» пришлось учитывать логистические моменты.

В конце концов, было решено, что эти команды сыграют в Ровно на стадионе «Авангард».

Напомним, что эти поединки состоятся 26 июля, а решающий запланирован на 30 июля.

В полуфиналах за право играть в УПЛ в следующем сезоне сыграют: «Левый Берег» – «Металлист 1925» и «Эпицентр» – «Минай».

Ранее мы сообщали, что УАФ хотела, чтобы все матчи «финальной пульки» прошли в Киеве.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев инсайд стадион Левый берег стадион Авангард Ровно
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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OnlyKharkov
Ви ще зробіть ім фору. Не з 0-0 починати а хочаб 2-0 бо цей потворний недоклуб за.бе нити. Сподіваюсь їх Епік просто винесе нах..
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+2
Burevestnik
 фінал в Київ грати приїдуть.
 де вони блді дінуться...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Олексій Коваль
Виплакали, уйобки
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0
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