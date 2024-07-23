Внесены изменения. Поединки «Финала четырех» УПЛ пройдут не только в Киеве
УАФ и УПЛ пошли навстречу «Минаю»
Как стало известно Sport.ua, организаторы дополнительного футбольного мини-турнира, победитель которого заменит «Днепр-1» в УПЛ, сегодня внесли коррективы относительно мест проведения соревнований.
По информации нашего источника, «Левый берег» и «Металлист 1925» обратились с просьбой разрешить провести игру на стадионе «Левый берег», ведь в прошлом сезоне он был домашним для обеих команд. Им пошли навстречу.
А вот после дискуссии в СМИ для определения места проведения поединка другой пары «Минай» – «Эпицентр» пришлось учитывать логистические моменты.
В конце концов, было решено, что эти команды сыграют в Ровно на стадионе «Авангард».
Напомним, что эти поединки состоятся 26 июля, а решающий запланирован на 30 июля.
В полуфиналах за право играть в УПЛ в следующем сезоне сыграют: «Левый Берег» – «Металлист 1925» и «Эпицентр» – «Минай».
Ранее мы сообщали, что УАФ хотела, чтобы все матчи «финальной пульки» прошли в Киеве.
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