23 июля в 21:00 состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Игра пройдет в польском Люблине на Арене Люблин, это будет номинально домашний матч для киевлян.

Обе команды заняли второе место в национальных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2. Также матч можно смотреть на канале «Динамо» у YouTube.

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Партизаном