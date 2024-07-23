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Лига чемпионов
23 июля 2024, 17:11 | Обновлено 23 июля 2024, 17:31
235
0

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Партизаном

23 июля в 21:00 пройдет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

23 июля 2024, 17:11 | Обновлено 23 июля 2024, 17:31
235
0
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Партизаном
ФК Динамо

23 июля в 21:00 состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Игра пройдет в польском Люблине на Арене Люблин, это будет номинально домашний матч для киевлян.

Обе команды заняли второе место в национальных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2. Также матч можно смотреть на канале «Динамо» у YouTube.

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Партизаном

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов видео тренировка
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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