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  4. Мудрик признался, что с собой возьмет на предсезонный сбор Челси в США
Англия
23 июля 2024, 21:04 |
1120
3

Мудрик признался, что с собой возьмет на предсезонный сбор Челси в США

Лондонский «Челси» отправился в США, где будет готовиться к новому сезону

23 июля 2024, 21:04 |
1120
3
Мудрик признался, что с собой возьмет на предсезонный сбор Челси в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» отправился в США, где будет продолжать готовиться к новому сезону. Пресс-служба «Челси» провела опрос среди футболистов перед отъездом за океан. Украинский вингер Михаил Мудрик сообщил, что обязательно возьмет с собой в США книгу.

– Привет, Миша, какой предмет ты точно не забудешь взять с собой перед отъездом в США?

– Книгу

«Челси» проведет в США пять матчей. Соперниками «синих» станет «Рексхэм», «Селтик», «Америка», «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид.

Ранее сообщалось, что Мудрик сменил прическу.

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Михаил Мудрик Челси учебно-тренировочные сборы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Serhii P.
Він на інтелектуала не схожий, йому кілька слів зв"язати важкувато
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pmelnik7788
буває спілкуюсь з дівахами з накачаними губами, нарощеними віями і волоссям, на питання чим ти цікавишся, одна відповідь - книгами. хоча, що з книгами робити вони наврядче знають: носити їх з собою, цвяхи забивати, мух ними ганяти....!! схоже московитська хвойда навчила Мишка правильній відповіді! запитайте краще в цього полудурка - Дюма, Ремарк, Булгаков, Нечуй-Левицький..., що ж він там читав в штатах? 
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Valentyn
Books - це книги, а не книга!
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