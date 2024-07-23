Мудрик признался, что с собой возьмет на предсезонный сбор Челси в США
Лондонский «Челси» отправился в США, где будет готовиться к новому сезону
Лондонский «Челси» отправился в США, где будет продолжать готовиться к новому сезону. Пресс-служба «Челси» провела опрос среди футболистов перед отъездом за океан. Украинский вингер Михаил Мудрик сообщил, что обязательно возьмет с собой в США книгу.
– Привет, Миша, какой предмет ты точно не забудешь взять с собой перед отъездом в США?
– Книгу
«Челси» проведет в США пять матчей. Соперниками «синих» станет «Рексхэм», «Селтик», «Америка», «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид.
Ранее сообщалось, что Мудрик сменил прическу.
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