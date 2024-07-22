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Англия
22 июля 2024, 21:29 | Обновлено 22 июля 2024, 21:50
1449
4

ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона

Свою новую прическу украинский футболист опубликовал в Инстаграм

22 июля 2024, 21:29 | Обновлено 22 июля 2024, 21:50
1449
4
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик сменил имидж накануне нового сезона.

Фото своей новой прически футболист выложил в Instagram с интригующей подписью: «JAMIE INNIT»

Текст можно перевести как «Это же Джейми, да?« или «Джейми, не узнать, правда?».

В прошлом сезоне украинец провел за лондонский клуб 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона

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фото смена имиджа Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Southeast*
Совсем плохой стал.  Пора в Красноград.
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+2
Burevestnik
ну тепер всьо - попре...
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+2
ortomir
сидів би і не висовувався.
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+1
Александр Поляк
Фухх,надеюсь ето поможет
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0
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