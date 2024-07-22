Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик сменил имидж накануне нового сезона.

Фото своей новой прически футболист выложил в Instagram с интригующей подписью: «JAMIE INNIT»

Текст можно перевести как «Это же Джейми, да?« или «Джейми, не узнать, правда?».

В прошлом сезоне украинец провел за лондонский клуб 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона