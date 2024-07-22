Англия22 июля 2024, 21:29 | Обновлено 22 июля 2024, 21:50
1449
4
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
Свою новую прическу украинский футболист опубликовал в Инстаграм
22 июля 2024, 21:29 | Обновлено 22 июля 2024, 21:50
1449
4
Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик сменил имидж накануне нового сезона.
Фото своей новой прически футболист выложил в Instagram с интригующей подписью: «JAMIE INNIT»
Текст можно перевести как «Это же Джейми, да?« или «Джейми, не узнать, правда?».
В прошлом сезоне украинец провел за лондонский клуб 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
ФОТО. Мудрик сменил имидж накануне начала сезона
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Комментарии 4
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Совсем плохой стал. Пора в Красноград.
ну тепер всьо - попре...
сидів би і не висовувався.
Фухх,надеюсь ето поможет
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