«Он едва не плакал». Как российский тренер работал с Коноплянкой в Севилье

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет.

В сезоне 2015/16 Коноплянка перешел из «Днепра» в «Севилью», где работал с российским тренером Дмитрием Черышевым, который был ассистентом наставника клуба Унаи Эмери. Стало известно, как Коноплянке работалось с российским тренером.

«Под Коноплянку для Унаи Эмери взяли специалиста из россии Дмитрия Черышева, который говорил, что Евгений там едва не плачет. Он не привык к требованиям играть без мяча, игре в прессинге, объемам работы на поле. В итоге Коноплянка не смог себя проявить и перешел в «Шальке», – сообщил журналист портала ТаТоТаке.

Ранее Евгений Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам.