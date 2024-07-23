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  4. «Он едва не плакал». Как российский тренер работал с Коноплянкой в Севилье
Испания
23 июля 2024, 20:31 |
973
0

«Он едва не плакал». Как российский тренер работал с Коноплянкой в Севилье

Коноплянка выступал за испанский клуб в сезоне 2015/16

23 июля 2024, 20:31 |
973
0
«Он едва не плакал». Как российский тренер работал с Коноплянкой в Севилье
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет.

В сезоне 2015/16 Коноплянка перешел из «Днепра» в «Севилью», где работал с российским тренером Дмитрием Черышевым, который был ассистентом наставника клуба Унаи Эмери. Стало известно, как Коноплянке работалось с российским тренером.

«Под Коноплянку для Унаи Эмери взяли специалиста из россии Дмитрия Черышева, который говорил, что Евгений там едва не плачет. Он не привык к требованиям играть без мяча, игре в прессинге, объемам работы на поле. В итоге Коноплянка не смог себя проявить и перешел в «Шальке», – сообщил журналист портала ТаТоТаке.

Ранее Евгений Коноплянка дал совет молодым украинским футболистам.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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