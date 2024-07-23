23 июля на «Арена Тун» пройдет первый матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Лугано» встретится с «Фенербахче». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Лугано

Команда все три свои чемпионских титула брала еще в середине прошлого века. Так что прошлый сезон получился по-настоящему прорывным. Да, в итоге в затяжной и драматичной серии пенальти уступили кубковый финал Серветту. Но как раз его же и обогнали в гонке за вице-чемпионство - лучший результат за более чем два десятилетия. При этом заодно сыграли на групповом этапе еврокубка, правда, это была только Лига конференций, в которой закончили на последнем месте в группе. Теперь же есть шанс попробовать себя в главном континентальном турнире. Перед стартом там бьянконери все-таки успели провести первый официальный матч - на выходных стартовала швейцарская Суперлига. Дома с Грассхоппером было достаточно непросто, но в итоге все-таки получилось выиграть с волевыми 2:1.

Ставки на матч Лугано – Фенербахче

Фенербахче

Клуб в прошлом сезоне был близок к чемпионскому титулу, впервые с 2014-го года. За следующее десятилетие прибавился только кубок в позапрошлом сезоне, но были немалые надежды, что получится выиграть гонку, что с зимы шла 1 на 1 с Галатасараем. Поняв, что отстают, канарейки скандалили и угрожали даже сняться с чемпионата страны. Но в итоге пошли иным путем: заманили к себе на тренерский пост Жозе Моуриньо. Под Особенного пытаются и игроков накупить, но пока что все остается в основном на уровне слухов, при том, что Батшуайи как раз проект покинул. В товарищеских матчах тоже турки больше запомнились дракой с Хайдуком Гаттузо, чем успехами на поле. Хотя Страсбур уже в июле разгромили 4:0. Но официальный дебют Особенного на новом месте произойдет в Швейцарии.

Статистика личных встреч

Это будет первый поединок гранда из Стамбула с Лугано.

Прогноз

GGBET считает явным фаворитом опытных турков. Но они только начинают сезон, потому пока ограничимся нейтральным тоталом больше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).