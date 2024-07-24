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Лига чемпионов Квалификация
Лугано
23.07.2024 21:30 – FT 3 : 4
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 июля 2024, 04:23 | Обновлено 24 июля 2024, 04:45
674
0

ВИДЕО. Джеко сделал хет-трик за Фенербахче с Моуриньо в игре ЛЧ с Лугано

Ответный поединок запланирован в Швейцарии на 30 июля

24 июля 2024, 04:23 | Обновлено 24 июля 2024, 04:45
674
0
ВИДЕО. Джеко сделал хет-трик за Фенербахче с Моуриньо в игре ЛЧ с Лугано
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.

Боснийский форвард Эдин Джеко оформил хех-трик за турецкий «Фенербахче».

Турецкая команда под руководством португальца Жозе Моуриньо в гостевом матче обыграла швейцарский «Лугано» (4:3).

Ответный поединок запланирован в Швейцарии на 30 июля.

Лига чемпионов 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2). Первые матчи, 23 июля

Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция) – 3:4

Голы: Эль-Вафи, 4, Бислими, 64, Валенсуэла, 90+4 – Джеко 45+1, 46, 67, Кадиоглу, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Миттон Валенсуэла (Лугано).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ферди Кадиоглу (Фенербахче).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Фенербахче).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Uran Bislimi (Лугано).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Фенербахче).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Эдин Джеко (Фенербахче).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ayman El Wafi (Лугано).
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Лига чемпионов Фенербахче Лугано Эдин Джеко видео голов и обзор Жозе Моуриньо
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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