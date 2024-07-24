ВИДЕО. Джеко сделал хет-трик за Фенербахче с Моуриньо в игре ЛЧ с Лугано
Ответный поединок запланирован в Швейцарии на 30 июля
Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.
Боснийский форвард Эдин Джеко оформил хех-трик за турецкий «Фенербахче».
Турецкая команда под руководством португальца Жозе Моуриньо в гостевом матче обыграла швейцарский «Лугано» (4:3).
Ответный поединок запланирован в Швейцарии на 30 июля.
Лига чемпионов 2024/25
2-й раунд квалификации (Q2). Первые матчи, 23 июля
Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция) – 3:4
Голы: Эль-Вафи, 4, Бислими, 64, Валенсуэла, 90+4 – Джеко 45+1, 46, 67, Кадиоглу, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
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