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Лига чемпионов
23 июля 2024, 22:14 |
2010
0

Динамо – Партизан. Квалификация ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча квалификации ЛЧ

23 июля 2024, 22:14 |
2010
0
Динамо – Партизан. Квалификация ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов. Квалификация, 2-й раунд, 23 июля

Динамо – Партизан – 3:1
Голы: Шапаренко, 41, Бражко, 42, Караваев, 45+1 - Салданья 21 (пен).

ГОЛ! Салданья 21 мин (пен), 0:1

ГОЛ! Шапаренко, 41 мин, 1:1


ГОЛ! Бражко, 42 мин, 2:1


ГОЛ! Караваев, 45+1 мин, 3:1

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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