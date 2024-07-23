23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

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Лига чемпионов. Квалификация, 2-й раунд, 23 июля

Динамо – Партизан – 3:1

Голы: Шапаренко, 41, Бражко, 42, Караваев, 45+1 - Салданья 21 (пен).



ГОЛ! Салданья 21 мин (пен), 0:1

ГОЛ! Шапаренко, 41 мин, 1:1



ГОЛ! Бражко, 42 мин, 2:1



ГОЛ! Караваев, 45+1 мин, 3:1

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