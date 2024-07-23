23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

На 55-й минуте «Динамо» забило четвертый гол. Счет в матче 4:1 сделал Владислав Кабаев!

ВИДЕО. Динамо громит сербов! Кабаев забил четвертый гол в ворота Партизана

ГОЛ! Кабаев, 55 мин, 4:1