ВИДЕО. Динамо громит сербов! Кабаев забил четвертый гол в ворота Партизана
Владислав отличился на 55-й минуте
23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.
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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.
На 55-й минуте «Динамо» забило четвертый гол. Счет в матче 4:1 сделал Владислав Кабаев!
ВИДЕО. Динамо громит сербов! Кабаев забил четвертый гол в ворота Партизана
ГОЛ! Кабаев, 55 мин, 4:1
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