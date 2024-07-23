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Лига чемпионов
23 июля 2024, 22:21 | Обновлено 23 июля 2024, 23:04
892
0

ВИДЕО. Динамо громит сербов! Кабаев забил четвертый гол в ворота Партизана

Владислав отличился на 55-й минуте

23 июля 2024, 22:21 | Обновлено 23 июля 2024, 23:04
892
0
ВИДЕО. Динамо громит сербов! Кабаев забил четвертый гол в ворота Партизана
ФК Динамо. Владислав Кабаев

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

На 55-й минуте «Динамо» забило четвертый гол. Счет в матче 4:1 сделал Владислав Кабаев!

ВИДЕО. Динамо громит сербов! Кабаев забил четвертый гол в ворота Партизана

ГОЛ! Кабаев, 55 мин, 4:1

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан видео голов и обзор Лига чемпионов Владислав Кабаев
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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