ВИДЕО. Дебютный гол Пихаленка! Динамо забило шестой мяч Партизану

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

На 90+2-й минуте счет в матче 6:2 сделал Пихаленок. Это первый гол Александра за киевлян.

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