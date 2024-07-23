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  4. ВИДЕО. Дебютный гол Пихаленка! Динамо забило шестой мяч Партизану
Лига чемпионов
23 июля 2024, 22:56 | Обновлено 23 июля 2024, 23:25
1574
0

ВИДЕО. Дебютный гол Пихаленка! Динамо забило шестой мяч Партизану

Александр забил на 90+2-й минуте

23 июля 2024, 22:56 | Обновлено 23 июля 2024, 23:25
1574
0
ВИДЕО. Дебютный гол Пихаленка! Динамо забило шестой мяч Партизану
ФК Динамо. Александр Пихаленок

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

На 90+2-й минуте счет в матче 6:2 сделал Пихаленок. Это первый гол Александра за киевлян.

ВИДЕО. Дебютный гол Пихаленка! Динамо забило шестой гол Партизану

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Александр Пихаленок Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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