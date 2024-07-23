Лига чемпионов23 июля 2024, 22:12 |
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Сразу в Лиге чемпионов. Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче
Александр вышел на второй тайм поединка Q2 ЛЧ 2024/25 против Партизана
23 июля 2024, 22:12 |
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23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Киев и Партизан Белград.
На второй тайм главный тренер киевлян Александра Шовковский выпустил Александра Пихаленка. Он заменил Виталия Буяльского – капитана.
Для Пихаленка это дебютный матч в футболке Динамо в официальном поединке. Александр присоединился к столичному клубу 5 июля из Днепра-1.
В перерыве Шовковский сделал еще одну замену – вместо Александра Караваева вышел Навин Малыш.
После 45 минут счет 3:1 в пользу динамовцев.
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