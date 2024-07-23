Сразу в Лиге чемпионов. Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами Динамо Киев и Партизан Белград.

На второй тайм главный тренер киевлян Александра Шовковский выпустил Александра Пихаленка. Он заменил Виталия Буяльского – капитана.

Для Пихаленка это дебютный матч в футболке Динамо в официальном поединке. Александр присоединился к столичному клубу 5 июля из Днепра-1.

В перерыве Шовковский сделал еще одну замену – вместо Александра Караваева вышел Навин Малыш.

После 45 минут счет 3:1 в пользу динамовцев.