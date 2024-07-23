Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятная концовка первого тайма. Динамо забило трижды Партизану!
Лига чемпионов
23 июля 2024, 21:55 | Обновлено 23 июля 2024, 22:10
1791
1

ВИДЕО. Невероятная концовка первого тайма. Динамо забило трижды Партизану!

Голы забили Шапаренко, Бражко и Караваев

23 июля 2024, 21:55 | Обновлено 23 июля 2024, 22:10
1791
1
ВИДЕО. Невероятная концовка первого тайма. Динамо забило трижды Партизану!
ФК Динамо

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Киевляне сумели перевернуть ход игры в конце первого тайма! Счет на 41-й сравнял Николай Шапаренко, вывел вперед киевлян Владимир Бражко, а 3:1 счет в матче сделал Александр Караваев.

ВИДЕО. Невероятная концовка первого тайма. Динамо забило трижды Партизану!

ГОЛ! Шапаренко, 41 мин, 1:1


ГОЛ! Бражко, 42 мин, 2:1


ГОЛ! Караваев, 45+1 мин, 3:1

Видео FootballHub
По теме:
ВИДЕО. Динамо пропустило от Партизана. Дубль в матче оформил Салданья
ВИДЕО. Динамо громит сербов! Кабаев забил четвертый гол в ворота Партизана
Сразу в Лиге чемпионов. Пихаленок дебютировал за Динамо в официальном матче
Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан видео голов и обзор Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Футбол | 23 июля 2024, 20:01 1
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов

На украинца претендует «Арсенал» и «Челси»

Романо: топ-клуб Ла Лиги близок к трансферу украинца
Футбол | 23 июля 2024, 13:11 10
Романо: топ-клуб Ла Лиги близок к трансферу украинца
Романо: топ-клуб Ла Лиги близок к трансферу украинца

Ожидается, что Артем Довбик перейдет из «Жироны» в «Атлетико»

Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Футбол | 23.07.2024, 10:25
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Футбол | 22.07.2024, 22:59
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Олимпийские игры | 23.07.2024, 16:00
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ВАЛ
Динамо К вперед до розгромної перемоги!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик может помешать проведению мегафайта Фьюри – Джошуа
Усик может помешать проведению мегафайта Фьюри – Джошуа
22.07.2024, 18:51 4
Бокс
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
22.07.2024, 11:07 2
Футбол
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
21.07.2024, 23:13 4
Бокс
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
21.07.2024, 22:56 25
Футбол
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
23.07.2024, 08:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем