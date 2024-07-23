ВИДЕО. Невероятная концовка первого тайма. Динамо забило трижды Партизану!
Голы забили Шапаренко, Бражко и Караваев
23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.
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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.
Киевляне сумели перевернуть ход игры в конце первого тайма! Счет на 41-й сравнял Николай Шапаренко, вывел вперед киевлян Владимир Бражко, а 3:1 счет в матче сделал Александр Караваев.
ВИДЕО. Невероятная концовка первого тайма. Динамо забило трижды Партизану!
ГОЛ! Шапаренко, 41 мин, 1:1
ГОЛ! Бражко, 42 мин, 2:1
ГОЛ! Караваев, 45+1 мин, 3:1
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