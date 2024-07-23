Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Артем приблизился к трансферу в «Атлетико»
27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». Авторитетные инсайдеры «Жироны» Нил Сола и Иван Кирос подтвердили, что трансфер очень близок. Довбик хочет играть за «Атлетико», его согласие на трансфер является реальным, но он не давит на руководство жиронцев, он чувствует себя счастливым в клубе. С другой стороны – «Жирона» сама советует ему уйти, как и его одноклубники.
«Атлетико» предлагает Довбику зарплату большую в три раза, чем он получает в «Жироне». Дело сейчас лишь между «Атлетико» и «Жироной», клубы в дальнейшем ведут переговоры о сумме трансфера.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
Situación DOVBYK:— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) July 22, 2024
👉El jugador no ha pedido salir ni va a forzar su salida. Es feliz en Girona y en el Girona FC, donde jugará UCL.
Otra cosa es que el Girona le diga que es mejor que salga, algo que le han recomendado incluso compañeros.
👉El Atlético le paga más del triple de… https://t.co/Y8aWzmOegz pic.twitter.com/wrOsQlfAv9
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