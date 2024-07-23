Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». Авторитетные инсайдеры «Жироны» Нил Сола и Иван Кирос подтвердили, что трансфер очень близок. Довбик хочет играть за «Атлетико», его согласие на трансфер является реальным, но он не давит на руководство жиронцев, он чувствует себя счастливым в клубе. С другой стороны – «Жирона» сама советует ему уйти, как и его одноклубники.

«Атлетико» предлагает Довбику зарплату большую в три раза, чем он получает в «Жироне». Дело сейчас лишь между «Атлетико» и «Жироной», клубы в дальнейшем ведут переговоры о сумме трансфера.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.