ВИДЕО. Динамо пропустило от Партизана. Дубль в матче оформил Салданья
Бразилец забил на 66-й минуте
23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.
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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.
На 66-й минуте «Партизан» отыграл один гол. Забил Салданья, который оформил в матче дубль.
ВИДЕО. Динамо пропустило от Партизана. Дубль в матче оформил Салданья
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