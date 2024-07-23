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Лига чемпионов
23 июля 2024, 22:32 | Обновлено 23 июля 2024, 23:25
670
0

ВИДЕО. Динамо пропустило от Партизана. Дубль в матче оформил Салданья

Бразилец забил на 66-й минуте

23 июля 2024, 22:32 | Обновлено 23 июля 2024, 23:25
670
0
ВИДЕО. Динамо пропустило от Партизана. Дубль в матче оформил Салданья
Getty Images/Global Images Ukraine. Салданья

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

На 66-й минуте «Партизан» отыграл один гол. Забил Салданья, который оформил в матче дубль.

ВИДЕО. Динамо пропустило от Партизана. Дубль в матче оформил Салданья

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан видео голов и обзор Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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