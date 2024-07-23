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Германия
23 июля 2024, 22:33 | Обновлено 23 июля 2024, 23:03
565
0

Перспективный нападающий Боруссии Д может переехать в Италию

Карим Адейеми находится в переговорах с «Ювентусом»

23 июля 2024, 22:33 | Обновлено 23 июля 2024, 23:03
565
0
Перспективный нападающий Боруссии Д может переехать в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к молодому игроку дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Кариму Адейеми.

Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Согласно информации источника, спортивный директор «Старой синьоры» уже провел предварительные переговоры с представителями футболиста, обозначив серьезность намерений итальянского клуба. Сам Адейеми не против возможного переезда в Серию А.

Ожидается, что трансферная стоимость игрока может составить от 40 до 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне немецкий форвард принял участие в 45 матчах за дортмундский клуб во всех турнирах, отметившись 1 голом и отдав 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока стоимостью 12 миллионов евро.

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Карим Адейеми трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Ювентус
Алексей Тиньков Источник: La Gazzetta dello Sport
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