Перспективный нападающий Боруссии Д может переехать в Италию

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к молодому игроку дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Кариму Адейеми.

Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Согласно информации источника, спортивный директор «Старой синьоры» уже провел предварительные переговоры с представителями футболиста, обозначив серьезность намерений итальянского клуба. Сам Адейеми не против возможного переезда в Серию А.

Ожидается, что трансферная стоимость игрока может составить от 40 до 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне немецкий форвард принял участие в 45 матчах за дортмундский клуб во всех турнирах, отметившись 1 голом и отдав 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока стоимостью 12 миллионов евро.