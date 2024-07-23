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Лига чемпионов
23 июля 2024, 22:48 | Обновлено 23 июля 2024, 23:06
1170
0

ВИДЕО. Динамо забило пятый мяч в ворота Партизана! Гол на счету Попова

Денис забил на 83-й минуте

23 июля 2024, 22:48 | Обновлено 23 июля 2024, 23:06
1170
0
ВИДЕО. Динамо забило пятый мяч в ворота Партизана! Гол на счету Попова
ФК Динамо. Денис Попов

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

На 83-й минуте счет в матче разгромным снова сделал защитник «Динамо» Денис Попов.

ВИДЕО. Динамо забило пятый мяч в ворота Партизана! Гол на счету Попова

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан видео голов и обзор Лига чемпионов Денис Попов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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