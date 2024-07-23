ВИДЕО. Динамо забило пятый мяч в ворота Партизана! Гол на счету Попова
Денис забил на 83-й минуте
23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.
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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.
На 83-й минуте счет в матче разгромным снова сделал защитник «Динамо» Денис Попов.
ВИДЕО. Динамо забило пятый мяч в ворота Партизана! Гол на счету Попова
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