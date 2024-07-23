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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 20:17 | Обновлено 23 июля 2024, 20:18
600
1

ВИДЕО. Дебют в футбольном матче? Полесье заинтриговало роликом с Усиком

Судя по всему, игрок скоро сможет выйти на поле

23 июля 2024, 20:17 | Обновлено 23 июля 2024, 20:18
600
1
ВИДЕО. Дебют в футбольном матче? Полесье заинтриговало роликом с Усиком
ФК Полесье. Александр Усик

Клуб УПЛ «Полесье» в своих социальных сетях опубликовал ролик с боксером Александром Усиком. На видео украинский чемпион получает форму с номером 17.

Видео подписано «Вы готовы?» и дата 01.08.24. 1 августа команде предстоит ответный матч Лиги конференции против «Олимпии».

Усик еще перед прошлым сезоном подписал контракт с житомирским клубом. Супертяж ранее говорил, что мечтает дебютировать в профессиональном футболе, а также сыграть против киевского «Динамо».

Александр уже играл в составе «Полесья», однако это было на товарищеском турнире в Турции. Дебюта в официальном матче еще не было.

В клубе сообщали, что Усик сможет присоединиться к команде после небольшого отдыха по итогам победы над Тайсоном Фьюри.

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Александр Усик Полесье Житомир видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Весняна Сова
Можн краще нп УПЛ його?
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