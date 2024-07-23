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Молодежные турниры
23 июля 2024, 14:52 | Обновлено 23 июля 2024, 14:55
2748
1

ФОТО. Трубин поддержал Мудрика и сменил прическу. Таловеров всех обманул

Новый имидж только у Анатолия, Максим просто пошутил

23 июля 2024, 14:52 | Обновлено 23 июля 2024, 14:55
2748
1
ФОТО. Трубин поддержал Мудрика и сменил прическу. Таловеров всех обманул
Instagram УАФ

22 июля вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик сменил имидж, обновив прическу.

Сразу же после того, как Михаил опубликовал свое фото в социальных сетях, тренд поддержал и голкипер украинской национальной команды Анатолий Трубин, который на клубном уровне защищает цвета Бенфики.

Якобы налысо подстригся и Максим Таловеров из ЛАСКа. Однако уже сегодня, 24 июля, пресс-служба УАФ опубликовала видео с Максимом из расположения олимпийской сборной Украины, где видно, что Таловеров все еще со своими длинными белыми волосами:

«Таловеров и очень быстрое отращивание волос», – подписано видео.

Скорее всего, Максим просто наложил фильтр, который доступен в социальной сети Instagram.

ФОТО. Трубин поддержал Мудрика и сменил прическу. Таловеров всех обманул

ВИДЕО. Таловеров с длинными волосами в расположении олимпийской сборной Украины

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фото видео Максим Таловеров Анатолий Трубин Михаил Мудрик смена имиджа lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ALKOSruLKA
Позорники інстаграмні, краще б з м'ячем тренувалися, а то вічно о6ісрані, наче вперше його бачать....
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