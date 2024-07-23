22 июля вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик сменил имидж, обновив прическу.

Сразу же после того, как Михаил опубликовал свое фото в социальных сетях, тренд поддержал и голкипер украинской национальной команды Анатолий Трубин, который на клубном уровне защищает цвета Бенфики.

Якобы налысо подстригся и Максим Таловеров из ЛАСКа. Однако уже сегодня, 24 июля, пресс-служба УАФ опубликовала видео с Максимом из расположения олимпийской сборной Украины, где видно, что Таловеров все еще со своими длинными белыми волосами:

«Таловеров и очень быстрое отращивание волос», – подписано видео.

Скорее всего, Максим просто наложил фильтр, который доступен в социальной сети Instagram.

ФОТО. Трубин поддержал Мудрика и сменил прическу. Таловеров всех обманул

ВИДЕО. Таловеров с длинными волосами в расположении олимпийской сборной Украины