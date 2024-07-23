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Лига чемпионов
23 июля 2024, 22:33 | Обновлено 23 июля 2024, 23:03
1524
0

Известно, сколько болельщиков присутствует на матче Q2 ЛЧ Динамо – Партизан

Петр Слонка сообщает, что на стадионе в Люблине – 4712 фанатов

23 июля 2024, 22:33 | Обновлено 23 июля 2024, 23:03
1524
0
Известно, сколько болельщиков присутствует на матче Q2 ЛЧ Динамо – Партизан
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23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев и «Партизан» Белград.

Как сообщает польский журналист Петр Слонка, на Арене-Люблин, где киевляне играют номинально домашние поединки в еврокубках, присутствует 4712 болельщиков.

На 75-й минуте счет 4:2 в пользу киевлян.

Ответная встреча пройдет 31 июля в Белграде. Фанатов на стадионе не будет.

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Петр Слонка болельщики фанаты Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: Петр Слонка
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