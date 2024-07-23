Известно, сколько болельщиков присутствует на матче Q2 ЛЧ Динамо – Партизан

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев и «Партизан» Белград.

Как сообщает польский журналист Петр Слонка, на Арене-Люблин, где киевляне играют номинально домашние поединки в еврокубках, присутствует 4712 болельщиков.

На 75-й минуте счет 4:2 в пользу киевлян.

Ответная встреча пройдет 31 июля в Белграде. Фанатов на стадионе не будет.