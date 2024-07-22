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  4. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 17:40 | Обновлено 22 июля 2024, 18:35
2612
6

ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех

Победитель турнира заменит СК «Днепр-1» в Премьер-лиге сезона 24/25

22 июля 2024, 17:40 | Обновлено 22 июля 2024, 18:35
2612
6
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
УПЛ

УПЛ провела жеребьевку полуфинальных пар «Турнира четырех». Победитель турнира заменит СК «Днепр-1» в Премьер-лиге сезона 24/25.

Полуфинальные пары

  • «Левый Берег» – «Металлист 1925». Матч начнется в 15:30
  • «Эпицентр» – «Минай». Матч начнется в 18:00

Финал

  • Хозяин (победитель пары №1) – Гость (победитель пары №2). Время будет определено дирекцией УПЛ

Полуфинальные матчи состоятся 26 июля, а финал пройдет 30 июля.

Видео жеребьевки

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Комментарии 6
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Jorko
Оце так сезон починається, цікавіше за суперкубок.
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+1
Sashko57
Жереб сліпий, а Минай все одно переможець.
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-1
_Quantum19_
Вибачте на слові, але що за недолугі недоумки проводили процедуру жеребкування? Що це ще за Минай Минай??? Невже так складно назвати клуб та з якого він міста??? Як це було у відео: "Минай" (Минай), "Металіст 1925", "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський), "Лівий берег" (Київ). 
Як це мало б бути на серйозному офіційному рівні: ФК "Минай" (Ужгород), ФК "Металіст 1925" (Харків), ФК "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський), ФК "Лівий берег" (Київ).
Що, вибачте, за клоун, писав статтю? Автор не знає, що правильно українською "господар", "берег"????😡😡😡😡😡😡😕😕😤😤😤
Цирк якийсь, а не процедура жеребкування.😡😡😡😡😡
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-1
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Diodora
Краще б ''Лівий Берег'' зіграв з ''Минаєм'', а ''Металіст 1925'' з ''Епіцентром''. 
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