Украина. Премьер лига22 июля 2024, 17:40 | Обновлено 22 июля 2024, 18:35
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ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
Победитель турнира заменит СК «Днепр-1» в Премьер-лиге сезона 24/25
22 июля 2024, 17:40 | Обновлено 22 июля 2024, 18:35
2612
6
УПЛ провела жеребьевку полуфинальных пар «Турнира четырех». Победитель турнира заменит СК «Днепр-1» в Премьер-лиге сезона 24/25.
Полуфинальные пары
- «Левый Берег» – «Металлист 1925». Матч начнется в 15:30
- «Эпицентр» – «Минай». Матч начнется в 18:00
Финал
- Хозяин (победитель пары №1) – Гость (победитель пары №2). Время будет определено дирекцией УПЛ
Полуфинальные матчи состоятся 26 июля, а финал пройдет 30 июля.
Видео жеребьевки
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Як це мало б бути на серйозному офіційному рівні: ФК "Минай" (Ужгород), ФК "Металіст 1925" (Харків), ФК "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський), ФК "Лівий берег" (Київ).
Що, вибачте, за клоун, писав статтю? Автор не знає, що правильно українською "господар", "берег"????😡😡😡😡😡😡😕😕😤😤😤
Цирк якийсь, а не процедура жеребкування.😡😡😡😡😡