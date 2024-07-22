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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 16:48 | Обновлено 22 июля 2024, 16:55
843
0

Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка

В квалификации Лиги Европы команда сыграет с Викторией

22 июля 2024, 16:48 | Обновлено 22 июля 2024, 16:55
843
0
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
ФК Кривбасс

Вице-президент «Кривбасса» Сергей Мазур прокомментировал жеребьевку 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где соперником команды стала чешская «Виктория» Плзень.

В клубе хотели получить другого оппонента.

– Эмоции очень положительные. Но, признаюсь, переживал. ФК «Кривбасс» возродился в 2020 году. И вот, уже в 2024 году мы будем представлять Украину в еврокубках. За эти четыре сезона мы вместе прошли путь от Второй лиги в УПЛ, а теперь и до дебюта в еврокубках. Что касается жребия, то на этом этапе Лиги Европы нет слабых команд. Каждый соперник может дать бой любому. «Виктория» – крепкий орешек, довольно непростой соперник. Считаю, это самый трудный вариант, который мог быть для «Кривбасса» в этой группе жеребьевки. Будет тяжело, но будем бороться. «Кривбассу» нужно будет показать свой характер и все мастерство, чтобы преодолеть этот барьер.

Честно, хотел в соперники португальскую «Брагу» или молдовский «Шериф». Имеем «Викторию». Что ж, повторюсь, будет интересно. Но, уверен, «Кривбасс» даст бой опытному сопернику.

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Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень Лига Европы
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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