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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 22:37 | Обновлено 23 июля 2024, 22:47
675
1

Стали известны подробности возможного перехода Салюка в Металлист 1925

22-летний центрбек может покинуть одесский Черноморец

23 июля 2024, 22:37 | Обновлено 23 июля 2024, 22:47
675
1
Стали известны подробности возможного перехода Салюка в Металлист 1925
ФК Черноморец. Владимир Салюк

Украинский центрбек Владимир Салюк может перейти из одесского Черноморца в харьковский Металлист 1925. Стали известны финансовые детали трансфера, о которых сообщил паблик ТаТоТаке.

Зимой главным претендентом на 22-летнего Салюка были Карпаты, которые были готовы заплатить Черноморцу 600 тысяч евро. Но во львовском клубе хотели получить игрока без процентов за следующий трансфер.

Харьковский клуб Металлист 1925 вел переговоры по трансферу центрбека около полугода. Итоговые условия перехода – те же 600 тысяч евро плюс 10% следующего перехода для Черноморца.

Ожидается, что контракт Владимира Салюка с Металлистом 1925 будет подписан сроком на 4 года.

В минувшем сезоне Салюк сыграл за Черноморец 25 матчей УПЛ и 4 поединка Кубка Украины, без забитых голов.

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трансферы Черноморец Одесса Первая лига Украины Металлист 1925 трансферы УПЛ Владимир Салюк ТаТоТаке Карпаты Львов
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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