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  4. Металлист 1925 подпишет защитника Черноморца за более чем полмиллиона евро
Украина. Первая лига
23 июля 2024, 14:41 |
1935
5

Металлист 1925 подпишет защитника Черноморца за более чем полмиллиона евро

Владимир Салюк сменит клубную прописку

23 июля 2024, 14:41 |
1935
5
Металлист 1925 подпишет защитника Черноморца за более чем полмиллиона евро
dynamo.kiev.ua. Владимир Салюк (слева)

Центральный защитник одесского «Черноморца» Владимир Салюк перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, харьковчане заплатят за трансфер 22-летнего футболиста 500-600 тысяч евро. Также «моряки» в будущем могут рассчитывать на процент от перепродажи игрока.

Официально объявить о подписании должны или на этой неделе, или уже после завершения Олимпиады.

В сезоне 2023/24 Владимир Салюк провел 30 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее «Металлист 1925» официально объявил о подписании бывшего полузащитника «Днепра-1» Игоря Когута.

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Владимир Салюк Черноморец Одесса Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Эндрю Тодос
Дмитро Вербинський Источник: Zorya Londonsk
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Shturmgewehr
І ви будете говорити, що це трансфер під першу лігу...
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sasha_d99
Один вопрос, зачем? Хороший игрок, бери развивайся и переходи в топ клуб, а тут 1 лига
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-3
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