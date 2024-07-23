Металлист 1925 подпишет защитника Черноморца за более чем полмиллиона евро

Центральный защитник одесского «Черноморца» Владимир Салюк перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, харьковчане заплатят за трансфер 22-летнего футболиста 500-600 тысяч евро. Также «моряки» в будущем могут рассчитывать на процент от перепродажи игрока.

Официально объявить о подписании должны или на этой неделе, или уже после завершения Олимпиады.

В сезоне 2023/24 Владимир Салюк провел 30 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее «Металлист 1925» официально объявил о подписании бывшего полузащитника «Днепра-1» Игоря Когута.