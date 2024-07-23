Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт в Лиге чемпионов. Состав Динамо на матч против Партизана
Лига чемпионов
23 июля 2024, 19:51 | Обновлено 23 июля 2024, 19:58
5645
28

Старт в Лиге чемпионов. Состав Динамо на матч против Партизана

Шовковский определил стартовый состав на игру

23 июля 2024, 19:51 | Обновлено 23 июля 2024, 19:58
5645
28
Старт в Лиге чемпионов. Состав Динамо на матч против Партизана
ФК Динамо Киев

В 21:00 начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Партизаном». Наставник киевлян Александр Шовковский определил стартовый состав на игру.

Динамо: Бущан, Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко, Бражко, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

В запасе: Нещерет, Моргун, Малыш, Себальос, Биловар, Дубинчак, Пихаленок, Андриевский, Диалло, Лонвейк, Волошин, Супряга

Партизан: Йованович, Де Медина, Антич, Муякич, Маркович, Гох, Арриага, Захид, Калулу, Ксандер, Салданья

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По теме:
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Партизаном
Бывший нападающий киевского Динамо рассказал о Луческу на посту тренера
Защитник Партизана: «Мы хотим в Лигу чемпионов»
Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Футбол | 23 июля 2024, 10:25 10
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн

Андрей Лунин может стать игроком английского клуба

Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
Футбол | 23 июля 2024, 14:31 25
Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити

На Кайки также претендует роттердамская «Спарта»

Топ-чемпионаты подали иск против ФИФА. Большое недовольство игроков
Футбол | 23.07.2024, 20:40
Топ-чемпионаты подали иск против ФИФА. Большое недовольство игроков
Топ-чемпионаты подали иск против ФИФА. Большое недовольство игроков
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Футбол | 23.07.2024, 07:15
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал
Футбол | 23.07.2024, 01:11
Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал
Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал
Комментарии 28
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
На 100% український склад. Вперед Динамо!! До перемоги!!!
Ответить
+6
Cityzen83
Склад прогнозований. питання, що немає офіційнних матчів. Побігали декілька товарняків, збори почалися тільки за 15 днів до матчу. А партизани вже оф матчі грають. Дуаю ,це найбілша проблема.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
 Хм без Пихаленка?
а пара Попову  в зоне ЦЗ  таки Дьячук! 
ну, в любому случае Удачи!
Ответить
+2
Показать Скрыть 6 ответов
_Quantum19_
Ваната все ж затопчуть...😕😕😕😕😕
Ответить
0
Весняна Сова
Ібошь партизанський сральнік напередок! 
Ответить
0
Rzechpospolita
Не просто виграйте, а вийдіть і знищіть це сербське гівно! 
Ответить
0
sahka1981
Тимчика навіть в заявці не має, напевно травма.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
savant
Досить не розумію чому у Шовковского Вівчаренко грае замість Дубінчака...
Ответить
-1
NoMad
Хороший, чисто український склад. Це не шлюхтap, де Рiзник, Судаковi 9 бiбiзян
Ответить
-1
Показать Скрыть 7 ответов
Андрей⚒️
Караваев? Почему не Тымчик🤔
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Sosiсвисток
Чому немає у складі вітіньї себальоса!?
Ответить
-9
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 6
Футбол
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
22.07.2024, 16:48 1
Футбол
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
21.07.2024, 22:13 5
Баскетбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
21.07.2024, 23:13 4
Бокс
ФОТО. Милота дня. Усик сфотографировался со своей новорожденной дочкой
ФОТО. Милота дня. Усик сфотографировался со своей новорожденной дочкой
22.07.2024, 11:21 1
Бокс
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем