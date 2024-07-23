Старт в Лиге чемпионов. Состав Динамо на матч против Партизана

В 21:00 начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Партизаном». Наставник киевлян Александр Шовковский определил стартовый состав на игру.

Динамо: Бущан, Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко, Бражко, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

В запасе: Нещерет, Моргун, Малыш, Себальос, Биловар, Дубинчак, Пихаленок, Андриевский, Диалло, Лонвейк, Волошин, Супряга

Партизан: Йованович, Де Медина, Антич, Муякич, Маркович, Гох, Арриага, Захид, Калулу, Ксандер, Салданья

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