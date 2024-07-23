Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЫЧЕК: «Если Металлист 1925 останется, то матчи с ним будут принципиальны»
Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 15:33 | Обновлено 23 июля 2024, 15:38
493
0

БЫЧЕК: «Если Металлист 1925 останется, то матчи с ним будут принципиальны»

Новичок «Оболони» рассказал об адаптации и сборах в новом клубе

23 июля 2024, 15:33 | Обновлено 23 июля 2024, 15:38
493
0
БЫЧЕК: «Если Металлист 1925 останется, то матчи с ним будут принципиальны»
ФК Оболонь. Константин Бычек

Новичок «Оболони» Константин Бычек рассказал о своей адаптации в новом клубе и тренировочных сборах.

– Как тебе тренировочный процесс, сборы?

– Тяжелые нагрузки. Как всегда, на сборах работаем, чтобы иметь хорошую физическую подготовку в чемпионате. Надеюсь, что подойдем к сезону в оптимальной форме и будем побеждать.

– Чем «Оболонь» отличается от других команд?

– В разных командах плюс-минус одно и то же на сборах. Но могу отметить хороший коллектив. Это мне очень нравится и импонирует.

– Уже успел адаптироваться в команде?

– Кажется, что меня приняли очень хорошо, в плане коллектива все в порядке, со всеми хорошо общаюсь.

– В составе тернопольской «Нивы» ты играл вместе с Тарасом Морозом, он тебе помогает?

– С Тарасом я еще до подписания контракта разговаривал. Он мне рассказал о ситуации в клубе. Я с ним поговорил и решил, что, наверное, приеду в «Оболонь». Так и получилось. Приехал, подписал контракт. Вот и все. Тарас — хороший парень. Подсказывает, помогает в адаптации. Но в целом она и так проходит хорошо.

– Что еще побудило тебя перейти в «Оболонь»?

– Заинтересованность во мне. Мне звонили, со мной разговаривали. Это понравилось, я захотел сюда приехать.

– На какой позиции тебя видит тренерский штаб бело-зеленых на поле?

– Уже несколько раз разговаривал с тренерами на эту тему. И крайним нападающим, и центральным нападающим могу сыграть. Где поставят, там буду играть. Готов помогать на любой позиции.

– Какое впечатление от контрольных матчей на сборах? Доволен ли ты своей формой сейчас?

– Хорошие спарринги были, но под нагрузками тяжело играть. Что касается формы, не могу сказать, что она идеальна. Готов на 60-70%. Надеюсь к чемпионату набрать оптимальные кондиции. Хорошие матчи были с «ЛНЗ», они Премьер-Лига, мы Премьер-Лига. Какой контрольный матч был самый удачный? Не могу сказать. В разных играх более-менее то, что хотел, получилось.

– Ты отдал голевой пас на Олега Вишневского в игре с «Чайкой»

– Считаю, для нападающих это основная задача — отдать передачу или забить гол. Так как я играю форварда, это для меня важно. Надеюсь, в дальнейшем буду отдавать и забивать. Это будет добавлять уверенности.

– Готов к конкуренции, ведь на твоей позиции достаточно исполнителей?

– Конкуренция — это всегда хорошо. Ты прогрессируешь, к чему-то стремишься. Думаю, у нас здоровая конкуренция, и все будет хорошо, будет играть сильнейший.

– Ты провел последние два сезона в Премьер-Лиге в «Металлисте 1925». Ожидаешь матч против них, если харьковской команде удастся сохранить прописку в мини-турнире?

– Если моя бывшая команда останется в УПЛ, то противостояние будет принципиальным.

– Какие цели ставишь перед собой на следующий сезон?

– В первую очередь хочу доказать самому себе, потому что прошлый сезон мне не очень понравился в моем исполнении. Хочу реабилитироваться и надеюсь выйти на лучший уровень в своей игре.

Константин перешел в «Оболонь» в начале июля.

По теме:
ПОЗДЕЕВ: «Мы довольны позитивной динамикой на улучшение нашей игры»
Металлист 1925 подпишет защитника Черноморца за более чем полмиллиона евро
Любенович рассказал, поможет ли Минаю Вакула в турнире четырех
Оболонь Киев Металлист 1925 Константин Бычек учебно-тренировочные сборы
Алексей Тиньков Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 23 июля 2024, 09:50 104
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Отправить сербов туда, где они уже были: к рашистам на спарринги

Виталий КОСОВСКИЙ: «Поведение Партизана должно стимулировать киевлян в ЛЧ»
Футбол | 23 июля 2024, 12:48 2
Виталий КОСОВСКИЙ: «Поведение Партизана должно стимулировать киевлян в ЛЧ»
Виталий КОСОВСКИЙ: «Поведение Партизана должно стимулировать киевлян в ЛЧ»

Экс-защитник «Динамо» прогнозирует для украинцев тяжелый матч

На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
Олимпийские игры | 23.07.2024, 03:01
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Футбол | 22.07.2024, 14:23
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Жеребьевка 3-го раунда Лиги Европы. Кривбасс и Динамо узнали соперников
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Футбол | 22.07.2024, 16:48
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
21.07.2024, 23:13 4
Бокс
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 50
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
Румынию не покорили. Украина разгромно проиграла финал Евробаскета U-20
21.07.2024, 22:13 5
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
22.07.2024, 17:40 14
Футбол
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
21.07.2024, 22:56 25
Футбол
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
22.07.2024, 22:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем