БЫЧЕК: «Если Металлист 1925 останется, то матчи с ним будут принципиальны»

Новичок «Оболони» Константин Бычек рассказал о своей адаптации в новом клубе и тренировочных сборах.

– Как тебе тренировочный процесс, сборы?

– Тяжелые нагрузки. Как всегда, на сборах работаем, чтобы иметь хорошую физическую подготовку в чемпионате. Надеюсь, что подойдем к сезону в оптимальной форме и будем побеждать.

– Чем «Оболонь» отличается от других команд?

– В разных командах плюс-минус одно и то же на сборах. Но могу отметить хороший коллектив. Это мне очень нравится и импонирует.

– Уже успел адаптироваться в команде?

– Кажется, что меня приняли очень хорошо, в плане коллектива все в порядке, со всеми хорошо общаюсь.

– В составе тернопольской «Нивы» ты играл вместе с Тарасом Морозом, он тебе помогает?

– С Тарасом я еще до подписания контракта разговаривал. Он мне рассказал о ситуации в клубе. Я с ним поговорил и решил, что, наверное, приеду в «Оболонь». Так и получилось. Приехал, подписал контракт. Вот и все. Тарас — хороший парень. Подсказывает, помогает в адаптации. Но в целом она и так проходит хорошо.

– Что еще побудило тебя перейти в «Оболонь»?

– Заинтересованность во мне. Мне звонили, со мной разговаривали. Это понравилось, я захотел сюда приехать.

– На какой позиции тебя видит тренерский штаб бело-зеленых на поле?

– Уже несколько раз разговаривал с тренерами на эту тему. И крайним нападающим, и центральным нападающим могу сыграть. Где поставят, там буду играть. Готов помогать на любой позиции.

– Какое впечатление от контрольных матчей на сборах? Доволен ли ты своей формой сейчас?

– Хорошие спарринги были, но под нагрузками тяжело играть. Что касается формы, не могу сказать, что она идеальна. Готов на 60-70%. Надеюсь к чемпионату набрать оптимальные кондиции. Хорошие матчи были с «ЛНЗ», они Премьер-Лига, мы Премьер-Лига. Какой контрольный матч был самый удачный? Не могу сказать. В разных играх более-менее то, что хотел, получилось.

– Ты отдал голевой пас на Олега Вишневского в игре с «Чайкой»

– Считаю, для нападающих это основная задача — отдать передачу или забить гол. Так как я играю форварда, это для меня важно. Надеюсь, в дальнейшем буду отдавать и забивать. Это будет добавлять уверенности.

– Готов к конкуренции, ведь на твоей позиции достаточно исполнителей?

– Конкуренция — это всегда хорошо. Ты прогрессируешь, к чему-то стремишься. Думаю, у нас здоровая конкуренция, и все будет хорошо, будет играть сильнейший.

– Ты провел последние два сезона в Премьер-Лиге в «Металлисте 1925». Ожидаешь матч против них, если харьковской команде удастся сохранить прописку в мини-турнире?

– Если моя бывшая команда останется в УПЛ, то противостояние будет принципиальным.

– Какие цели ставишь перед собой на следующий сезон?

– В первую очередь хочу доказать самому себе, потому что прошлый сезон мне не очень понравился в моем исполнении. Хочу реабилитироваться и надеюсь выйти на лучший уровень в своей игре.

Константин перешел в «Оболонь» в начале июля.