Бонусы будут больше. Известно, за сколько Атлетико купит Довбика

Сегодня, 23 июля, ряд испанских и европейских СМИ сообщили о трансфере 27-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в мадридский клуб «Атлетико».

Авторитетный испанский инсайдер Маттео Моретто из издания Relevo, который одним из первых сообщал о вероятном отъезде Артема в Мадрид, отметил, что «Жирона» гарантированно получит от «Атлетико» за трансфер 32 миллиона евро, что станет трансферным рекордом каталонского клуба по продажам. Бонусы в соглашении прописаны в размере 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Довбик сыграл за каталонский клуб 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Довбик купил в Мадриде дом.