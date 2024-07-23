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Испания
23 июля 2024, 20:15 |
1120
0

Бонусы будут больше. Известно, за сколько Атлетико купит Довбика

Артем в ближайшее время перейдет в испанский гранд

23 июля 2024, 20:15 |
1120
0
Бонусы будут больше. Известно, за сколько Атлетико купит Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 23 июля, ряд испанских и европейских СМИ сообщили о трансфере 27-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в мадридский клуб «Атлетико».

Авторитетный испанский инсайдер Маттео Моретто из издания Relevo, который одним из первых сообщал о вероятном отъезде Артема в Мадрид, отметил, что «Жирона» гарантированно получит от «Атлетико» за трансфер 32 миллиона евро, что станет трансферным рекордом каталонского клуба по продажам. Бонусы в соглашении прописаны в размере 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Довбик сыграл за каталонский клуб 39 матчей, забил 24 гола и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Довбик купил в Мадриде дом.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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