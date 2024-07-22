Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». Сообщается, что Довбик согласовал контракт с мадридским клубом и даже уже купил дом в Мадриде, он настроен на переход. «Матрасникам» осталось согласовать условия трансфера с «Жироной».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.