Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом
Украинец хочет играть за «Атлетико»
27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». Сообщается, что Довбик согласовал контракт с мадридским клубом и даже уже купил дом в Мадриде, он настроен на переход. «Матрасникам» осталось согласовать условия трансфера с «Жироной».
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
💣🚨| ÚLTIMA HORA: El Atlético de Madrid tiene un acuerdo con Dovbyk y el jugador ya tiene una CASA en MADRID.— Víctor_ATM (@_soy_rojiblanco) July 21, 2024
🗞️ @NachoPalen en @RadioMARCA. pic.twitter.com/vYOuFKuBch
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