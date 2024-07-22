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  4. Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом
Испания
22 июля 2024, 12:03 | Обновлено 22 июля 2024, 12:09
2499
2

Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом

Украинец хочет играть за «Атлетико»

22 июля 2024, 12:03 | Обновлено 22 июля 2024, 12:09
2499
2
Довбик определил, где будет играть в следующем сезоне. Артем уже купил дом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». Сообщается, что Довбик согласовал контракт с мадридским клубом и даже уже купил дом в Мадриде, он настроен на переход. «Матрасникам» осталось согласовать условия трансфера с «Жироной».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Нехай щастить
Якщо про дім не брехня ,то все вирішено.Буде в Атлетико .
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-1
OLDTROLL
1001 новина про трансфер Довбика, схоже, що в них проблеми з обсягом новин на сайті)))
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-1
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