Планы Челси: подписать 2-3 новичков, продать защитника и форварда
Клуб еще не закончил формирование состава на новый сезон
«Челси» до старта нового сезона АПЛ хочет завершить все трансферные дела, в том числе приобрести еще двух-трех игроков для первой команды.
Сообщается, что менеджмент нацелен на подписание вратаря, левого вингера и форварда.
«Челси» интересен атакующий хавбек «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс, но у клуба высокая конкуренция со стороны «Барселоны» и ПСЖ. На позицию кипера есть интерес к игроку «Виляьрреала» и молодежной сборной Дании Филипу Йоргенсену.
А вот трансфер форварда зависит от ситуации Ромелу Лукаку. Синие хотят его продать, но договориться о полноценном трансфере пока не удается.
Кроме того, лондонцы готовы продать левого защитника Бена Чилвелла, который не входит в планы нового тренера Энцо Марески.
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