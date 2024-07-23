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Англия
23 июля 2024, 19:13 | Обновлено 23 июля 2024, 19:15
175
0

Планы Челси: подписать 2-3 новичков, продать защитника и форварда

Клуб еще не закончил формирование состава на новый сезон

23 июля 2024, 19:13 | Обновлено 23 июля 2024, 19:15
175
0
Планы Челси: подписать 2-3 новичков, продать защитника и форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» до старта нового сезона АПЛ хочет завершить все трансферные дела, в том числе приобрести еще двух-трех игроков для первой команды.

Сообщается, что менеджмент нацелен на подписание вратаря, левого вингера и форварда.

«Челси» интересен атакующий хавбек «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс, но у клуба высокая конкуренция со стороны «Барселоны» и ПСЖ. На позицию кипера есть интерес к игроку «Виляьрреала» и молодежной сборной Дании Филипу Йоргенсену.

А вот трансфер форварда зависит от ситуации Ромелу Лукаку. Синие хотят его продать, но договориться о полноценном трансфере пока не удается.

Кроме того, лондонцы готовы продать левого защитника Бена Чилвелла, который не входит в планы нового тренера Энцо Марески.

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Челси трансферы трансферы АПЛ Ромелу Лукаку Нико Уильямс Бен Чилуэлл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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