Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации El Gol Digital, два лондонских клуба готовы купить Лунина. 30 миллионов за украинца готов заплатить «Челси», который кроме Лунина рассматривает еще трансферы Йоргенсена и Мамардашвили. «Арсенал» также готов приобрести украинца и уже получил «зеленый свет» от «Реала» на начало переговоров. Главный тренер «канониров» Микель Артета ожидает, что Лунину под силу навязать борьбу за место в стартовом составе Давиду Райи.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».