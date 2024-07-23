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  4. Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Испания
23 июля 2024, 20:01 |
3798
1

Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов

На украинца претендует «Арсенал» и «Челси»

23 июля 2024, 20:01 |
3798
1
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации El Gol Digital, два лондонских клуба готовы купить Лунина. 30 миллионов за украинца готов заплатить «Челси», который кроме Лунина рассматривает еще трансферы Йоргенсена и Мамардашвили. «Арсенал» также готов приобрести украинца и уже получил «зеленый свет» от «Реала» на начало переговоров. Главный тренер «канониров» Микель Артета ожидает, что Лунину под силу навязать борьбу за место в стартовом составе Давиду Райи.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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vitaha33
Сенс іти в Арсенал на лавку? Краще вже лавка в Реалі
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