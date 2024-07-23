Сенсационный новичок-дебютант Бундеслиги купил хавбека у клуба из россии

Новичок-дебютант немецкой Бундеслиги «Хольштайн» Киль объявил о подписании боснийского опорного полузащитника Армина Гиговича, контракт которого ранее принадлежал российскому «Ростову».

Хавбек, который родился и вырос в Швеции, однако летом нынешнего года решил выступать за национальную сборную Боснии и Герцеговины, перешел в немецкий клуб на условиях полноценного трансфера, однако сроки его контракта с «Хольштайном» не раскрываются.

По неофициальной информации, за Гиговича «Хольштайн» заплатил 1,8 миллиона евро.

22-летний Гигович перешел в «Ростов» в октябре 2020 года за 2,5 миллиона евро из «Хельсингборга». Провел за российскую команду 30 официальных матчей (1 гол, 1 ассист), однако в марте 2022-го решил покинуть территорию страны-террористки. С тех пор Армин выступал на правах аренды за «Хельсингборг» (Швеция), «Оденсе» и «Мидтьюлланд» (оба – Дания).