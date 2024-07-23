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  4. Сенсационный новичок-дебютант Бундеслиги купил хавбека у клуба из россии
Германия
23 июля 2024, 20:25 |
581
0

Сенсационный новичок-дебютант Бундеслиги купил хавбека у клуба из россии

«Хольштайн» Киль подписал Армина Гиговича

23 июля 2024, 20:25 |
581
0
Сенсационный новичок-дебютант Бундеслиги купил хавбека у клуба из россии
holstein-kiel.de

Новичок-дебютант немецкой Бундеслиги «Хольштайн» Киль объявил о подписании боснийского опорного полузащитника Армина Гиговича, контракт которого ранее принадлежал российскому «Ростову».

Хавбек, который родился и вырос в Швеции, однако летом нынешнего года решил выступать за национальную сборную Боснии и Герцеговины, перешел в немецкий клуб на условиях полноценного трансфера, однако сроки его контракта с «Хольштайном» не раскрываются.

По неофициальной информации, за Гиговича «Хольштайн» заплатил 1,8 миллиона евро.

22-летний Гигович перешел в «Ростов» в октябре 2020 года за 2,5 миллиона евро из «Хельсингборга». Провел за российскую команду 30 официальных матчей (1 гол, 1 ассист), однако в марте 2022-го решил покинуть территорию страны-террористки. С тех пор Армин выступал на правах аренды за «Хельсингборг» (Швеция), «Оденсе» и «Мидтьюлланд» (оба – Дания).

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Хольштайн Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги трансферы Ростов
Алексей Сливченко Источник: ФК Хольштайн Киль
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