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Германия
12 мая 2024, 08:15 | Обновлено 12 мая 2024, 08:21
2070
0

Пиво – рекой! Бундеслига получила новичка-дебютанта

Клуб «Хольштайн» впервые в истории пробился в высший дивизион чемпионата Германии

12 мая 2024, 08:15 | Обновлено 12 мая 2024, 08:21
2070
0
Пиво – рекой! Бундеслига получила новичка-дебютанта
Getty Images/Global Images Ukraine

«Хольштайн» из Киля завоевал путевку в Бундеслигу и выступит в ней в сезоне-2024/2025.

В 33-м туре Второй Бундеслиги «Хольштайн» дома сыграл вничью 1:1 с «Фортуной» из Дюссельдорфа и гарантировал себе место в итоговой таблице не ниже второго.

«Хольштайн», имея 65 очков, занимает первое место в таблице сезона. Вторым идет «Санкт-Паули», у которого 63 пункта. У «Фортуны» 60 очков и третья позиция.

Для «Хольштайна» данный выход в Бундеслигу является историческим, ведь ранее в элите немецкого футбола команда еще ни разу не выступала.

Турнирная таблица Второй Бундеслиги

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Вторая Бундеслига Бундеслига чемпионат Германии по футболу Хольштайн
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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