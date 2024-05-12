Пиво – рекой! Бундеслига получила новичка-дебютанта

«Хольштайн» из Киля завоевал путевку в Бундеслигу и выступит в ней в сезоне-2024/2025.

В 33-м туре Второй Бундеслиги «Хольштайн» дома сыграл вничью 1:1 с «Фортуной» из Дюссельдорфа и гарантировал себе место в итоговой таблице не ниже второго.

«Хольштайн», имея 65 очков, занимает первое место в таблице сезона. Вторым идет «Санкт-Паули», у которого 63 пункта. У «Фортуны» 60 очков и третья позиция.

Для «Хольштайна» данный выход в Бундеслигу является историческим, ведь ранее в элите немецкого футбола команда еще ни разу не выступала.

Турнирная таблица Второй Бундеслиги