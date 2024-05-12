Пиво – рекой! Бундеслига получила новичка-дебютанта
Клуб «Хольштайн» впервые в истории пробился в высший дивизион чемпионата Германии
«Хольштайн» из Киля завоевал путевку в Бундеслигу и выступит в ней в сезоне-2024/2025.
В 33-м туре Второй Бундеслиги «Хольштайн» дома сыграл вничью 1:1 с «Фортуной» из Дюссельдорфа и гарантировал себе место в итоговой таблице не ниже второго.
«Хольштайн», имея 65 очков, занимает первое место в таблице сезона. Вторым идет «Санкт-Паули», у которого 63 пункта. У «Фортуны» 60 очков и третья позиция.
Для «Хольштайна» данный выход в Бундеслигу является историческим, ведь ранее в элите немецкого футбола команда еще ни разу не выступала.
Турнирная таблица Второй Бундеслиги
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