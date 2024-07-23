Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
Испания
23 июля 2024, 00:48 |
122
0

«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб

Андрей Лунин покинет летом «Реал»

23 июля 2024, 00:48 |
122
0
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского журналиста Карлоса Карпио из издания Marca, Андрей Лунин точно покинет мадридский «Реал». В «Реале» рассчитывают на то, что он не продлит контракт, но «сливочные» не собираются его отпускать бесплатно свободным агентом в 2025 году. Мадридцы рассчитывают продать Лунина уже этим летом.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

По теме:
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Хотят подписать свободным агентом. Интер нацелился на звезду Ювентуса
Источник: Шахтер отдаст в аренду двух молодых игроков
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
Футбол | 22 июля 2024, 11:07 2
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды
Известен суммарный доход Днепра-1 от продажи игроков команды

Днепровский клуб заработал на трансферах 8 футболистов, остальные ушли бесплатно

Шовковский выразил позицию Динамо по поводу поездки Партизана в Москву
Футбол | 22 июля 2024, 20:23 17
Шовковский выразил позицию Динамо по поводу поездки Партизана в Москву
Шовковский выразил позицию Динамо по поводу поездки Партизана в Москву

Тренер Динамо сделал заявление перед матчем квалификации ЛЧ

ФОТО. Украли дизайн? Вокруг новой формы Ворсклы разгорелся скандал
Футбол | 22.07.2024, 22:23
ФОТО. Украли дизайн? Вокруг новой формы Ворсклы разгорелся скандал
ФОТО. Украли дизайн? Вокруг новой формы Ворсклы разгорелся скандал
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Футбол | 22.07.2024, 06:55
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Футбол | 22.07.2024, 12:49
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
21.07.2024, 10:10 1
Бокс
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
21.07.2024, 22:56 25
Футбол
Известно, какие каналы покажут матч Динамо – Партизан
Известно, какие каналы покажут матч Динамо – Партизан
21.07.2024, 17:10 7
Футбол
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
Джейк Пол досрочно финишировал Майка Перри и готов к бою с Тайсоном
21.07.2024, 08:34 6
Бокс
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
21.07.2024, 07:44 26
Бокс
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 183
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем