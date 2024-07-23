«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского журналиста Карлоса Карпио из издания Marca, Андрей Лунин точно покинет мадридский «Реал». В «Реале» рассчитывают на то, что он не продлит контракт, но «сливочные» не собираются его отпускать бесплатно свободным агентом в 2025 году. Мадридцы рассчитывают продать Лунина уже этим летом.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».