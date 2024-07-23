«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
Андрей Лунин покинет летом «Реал»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации испанского журналиста Карлоса Карпио из издания Marca, Андрей Лунин точно покинет мадридский «Реал». В «Реале» рассчитывают на то, что он не продлит контракт, но «сливочные» не собираются его отпускать бесплатно свободным агентом в 2025 году. Мадридцы рассчитывают продать Лунина уже этим летом.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
𝐄𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐧𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧 @Carpio_Marca— Radio MARCA (@RadioMARCA) July 22, 2024
📢"Tengo claro que Lunin se va a ir del Real Madrid. Cuentan con que no va a seguir, pero no lo van a regalar"
📢"Ha cambiado de representante y ha firmado con Jorge Mendes"
📻#PizarraQuintana pic.twitter.com/FFt1ZDttnn
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