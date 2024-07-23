Топ-чемпионаты подали иск против ФИФА. Большое недовольство игроков

Профсоюз профессиональных футболистов (FIFPro) вместе с рядом ведущих чемпионатов Европы подают иск против ФИФА, обвиняя организацию в злоупотреблении властью.

Ранее ФИФА уже предупреждали, что могут подать иск из-за большого количества матчей в календаре, которых становится все больше. В частности, игроки были недовольны новым Клубным чемпионатом мира, а также расширением ЧМ до 48 команд.

Главной претензией названы большие нагрузки на футболистов, тогда как ФИФА «только увеличивает количество матчей из-за желания заработать больше денег».

При этом ФИФА, по мнению игроков, не хочет идти на компромиссы и не выслушивает сторону футболистов.

Среди топ-чемпионатов к иску присоединились АПЛ, Серия A и Бундеслига. Ла Лига не выдвинула свои претензии.