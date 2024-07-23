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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 17:13 | Обновлено 23 июля 2024, 17:29
1008
0

«Это просто вау». Новый тренер Карпат рассказал о президенте клуба

Лупашко похвалил президента Маткивского

23 июля 2024, 17:13 | Обновлено 23 июля 2024, 17:29
1008
0
«Это просто вау». Новый тренер Карпат рассказал о президенте клуба
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Новый тренер «Карпат» Владислав Лупашко считает, что фанам команды не стоит беспокоиться о перспективах клуба, пока президентом является Владимир Маткивский.

«Если одним словом характеризовать президента клуба, то это просто вау. Это порядочный человек, воспитанный. Я бы хотел, чтобы он не был настолько закрытым человеком, чтобы украинский футбол увидел этого человека».

«Скажу, что болельщикам «Карпат» волноваться вообще не стоит».

«В межсезонье у меня было одно конкретное предложение от клуба УПЛ, но я решил отказаться. В этом варианте у меня не было нужного мне влияния и возможности работать так, как я считаю правильным», — сказал Лупашко.

Лупашко перед стартом сезона заменил Мирона Маркевича.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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