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Верес
23.07.2024 17:00 – FT 3 : 1
Локомотив Киев
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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 21:10 |
188
0

Подготовка на финишной прямой. Верес забил 3 гола в контрольном матче

Команде осталось провести один матч

23 июля 2024, 21:10 |
188
0
Подготовка на финишной прямой. Верес забил 3 гола в контрольном матче
ФК Верес

«Верес» в контрольном матче обыграл второлиговый «Локомотив» со счетом 3:1. Голы забивали Степанюк, Гайдучик и Годя, а две результативные передачи оформил Свитюха.

Для команды это был предпоследний спарринг перед стартом сезона. В финальном матче «Верес» сыграет против «Оболони», игра пройдет 26 июля.

В первом туре УПЛ соперником будут львовские «Карпаты».

Контрольный матч

Локомотив – Верес – 1:3
Голы: Степанюк, Гайдучик, Годя

Верес (стартовый состав): Ющишин - Морозко, Мельник, Гончаренко, Смиян, Яго, Кучеров, В.Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич

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Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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