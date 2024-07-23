Подготовка на финишной прямой. Верес забил 3 гола в контрольном матче

«Верес» в контрольном матче обыграл второлиговый «Локомотив» со счетом 3:1. Голы забивали Степанюк, Гайдучик и Годя, а две результативные передачи оформил Свитюха.

Для команды это был предпоследний спарринг перед стартом сезона. В финальном матче «Верес» сыграет против «Оболони», игра пройдет 26 июля.

В первом туре УПЛ соперником будут львовские «Карпаты».

Контрольный матч

Локомотив – Верес – 1:3

Голы: Степанюк, Гайдучик, Годя

Верес (стартовый состав): Ющишин - Морозко, Мельник, Гончаренко, Смиян, Яго, Кучеров, В.Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич