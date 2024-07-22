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  4. Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Испания
22 июля 2024, 00:14 |
1556
0

Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Винисиусом Жуниором

22 июля 2024, 00:14 |
1556
0
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Английский гранд «Манчестер Юнайтед» нацелился на 23-летнего звездного бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации Defensa Central, «Манчестер Юнайтед» заманивает звездного бразильца сумасшедшим контрактом. Винисиусу было предложено соглашение на пять лет с зарплатой в 200 миллионов евро, а сам трансфер мог достичь отметки в 230 миллионов. Однако Винисиус четко дал понять, что хочет остаться в «Реале».

«Деньги сейчас не являются для меня самым важным на данном этапе моей карьеры», – сказал Винисиус.

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее отмечалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Винисиуса сумму, которая станет новым трансферным рекордом.

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Винисиус Жуниор трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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