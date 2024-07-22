Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал

Английский гранд «Манчестер Юнайтед» нацелился на 23-летнего звездного бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации Defensa Central, «Манчестер Юнайтед» заманивает звездного бразильца сумасшедшим контрактом. Винисиусу было предложено соглашение на пять лет с зарплатой в 200 миллионов евро, а сам трансфер мог достичь отметки в 230 миллионов. Однако Винисиус четко дал понять, что хочет остаться в «Реале».



«Деньги сейчас не являются для меня самым важным на данном этапе моей карьеры», – сказал Винисиус.

В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее отмечалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Винисиуса сумму, которая станет новым трансферным рекордом.