Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Винисиусом Жуниором
Английский гранд «Манчестер Юнайтед» нацелился на 23-летнего звездного бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
По информации Defensa Central, «Манчестер Юнайтед» заманивает звездного бразильца сумасшедшим контрактом. Винисиусу было предложено соглашение на пять лет с зарплатой в 200 миллионов евро, а сам трансфер мог достичь отметки в 230 миллионов. Однако Винисиус четко дал понять, что хочет остаться в «Реале».
«Деньги сейчас не являются для меня самым важным на данном этапе моей карьеры», – сказал Винисиус.
В прошлом сезоне Винисиус провел за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.
Ранее отмечалось, что «ПСЖ» готов предложить «Реалу» за Винисиуса сумму, которая станет новым трансферным рекордом.
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