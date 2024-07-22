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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 18:34 | Обновлено 22 июля 2024, 19:19
3169
0

Стало известно, где состоятся матчи турнира четырех за право играть в УПЛ

Финальную «пульку» будет принимать один город

22 июля 2024, 18:34 | Обновлено 22 июля 2024, 19:19
3169
0
Стало известно, где состоятся матчи турнира четырех за право играть в УПЛ
ФК Динамо Киев

Сегодня УПЛ провела жеребьевку полуфинальных пар «Турнира четырех», который выявит победителя турнира и заменит СК «Днепр-1» в Премьер-лиге сезона 24/25.

Перед этим, как стало известно Sport.ua, на заседании исполкома УАФ были определены не только участники финальной «пульки», но и также стадионы, где будут проходить матчи.

Сейчас было принято решение, что все матчи состоятся в Киеве, на аренах «Левого берега», ФК «Оболонь» и клубном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Окончательно, где будут проходить какие из матчей, будет утверждено 23 июля. Кроме того, будет учтен тот факт, чтобы ФК «Левый берег», который является одним из участников «турнира четырех», не имел фактора своего поля, поэтому свой первый матч в любом случае проведет или на арене «пивоваров», или на динамовском стадионе.

Напомним, что в полуфиналах за право играть в УПЛ в следующем сезоне сыграют: «Левый Берег» – «Металлист 1925» и «Эпицентр» – «Минай».

Кроме того, ранее мы сообщали время начала этих встреч.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев инсайд стадион Левый берег стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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