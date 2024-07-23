Будут ли трансферы? Гвардиола рассказал о составе Ман Сити на сезон 24/25

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями о возможных изменениях в составе команды на предстоящий сезон.

«Я доволен нашим нынешним составом. С вероятностью 85-95% он останется прежним. Если кто-то уйдет, мы обсудим это, но пока таких планов нет. Кевин де Брюйне точно остается с нами.

Нужно добавлять одного-двух молодых игроков для свежести, но нельзя менять сразу шестерых или семерых. Это нерационально. Многие хотели бы к нам перейти, но не всегда удается договориться с клубами. Мы не готовы платить завышенные цены.

Что касается нашего новичка Савио Морейру, то он отлично играет на фланге и великолепно обыгрывает один в один», – заявил испанский специалист.

Раннее Гвардиола оценил возможное завоевание Золотого мяча подопечным из Ман Сити.