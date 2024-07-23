Гвардиола оценил возможное завоевание Золотого мяча подопечным по Ман Сити
Испанский тренер – о шансах соотечественника Родри
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о том, как он относится к тому, что полузащитник его команды Родри может выиграть Золотой мяч.
«Я не могу отрицать, что я был бы счастлив, если бы Родри смог получить Золотой мяч. Его стабильность просто невероятна.
Бороться за Золотой мяч, быть номинированным или выиграть его – это фантастическое достижение!» – признался Гвардиола.
Как известно, испанец Родри признан лучшим футболистом чемпионата Европы 2024 по версии УЕФА.
Ранее сообщалось, что Родри входит в топ-5 основных претендентов на Золотой мяч 2024.
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