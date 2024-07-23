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  4. Гвардиола оценил возможное завоевание Золотого мяча подопечным по Ман Сити
Испания
23 июля 2024, 08:32 | Обновлено 23 июля 2024, 08:43
630
0

Гвардиола оценил возможное завоевание Золотого мяча подопечным по Ман Сити

Испанский тренер – о шансах соотечественника Родри

23 июля 2024, 08:32 | Обновлено 23 июля 2024, 08:43
630
0
Гвардиола оценил возможное завоевание Золотого мяча подопечным по Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мнением о том, как он относится к тому, что полузащитник его команды Родри может выиграть Золотой мяч.

«Я не могу отрицать, что я был бы счастлив, если бы Родри смог получить Золотой мяч. Его стабильность просто невероятна.

Бороться за Золотой мяч, быть номинированным или выиграть его – это фантастическое достижение!» – признался Гвардиола.

Как известно, испанец Родри признан лучшим футболистом чемпионата Европы 2024 по версии УЕФА.

Ранее сообщалось, что Родри входит в топ-5 основных претендентов на Золотой мяч 2024.

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Родри Жузеп Гвардиола Золотой мяч
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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