Два фаворита и Беллингем. Известны топ-5 претендентов на Золотой мяч 2024
Портал Football Tweet ждет борьбу между Винисиусом Жуниором и Родри
Авторитетный портал Football Tweet презентовал ведущую пятерку номинантов на приз лучшему игроку мира – Золотой мяч.
По мнению авторов рейтинга, на сегодня наибольшие шансы на получение награды у бразильца Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала». Они оцениваются в 44%.
Вторым идет испанец Родри из «Манчестер Сити» – 40%. Замыкает тройку англичанин Джуд Беллингем, играющий за «Реал» Мадрид – 14%.
Четвертая позиция среди ведущих претендентов у Дани Карвахаля – еще одного игрока мадридского «Реала» (8%). Пятое место у испанца Ламина Ямала из «Барселоны» (5%).
Ранее сообщалось, что представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024.
Шансы на Золотой мяч 2024 от портала Football Tweet
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