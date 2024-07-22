Два фаворита и Беллингем. Известны топ-5 претендентов на Золотой мяч 2024

Авторитетный портал Football Tweet презентовал ведущую пятерку номинантов на приз лучшему игроку мира – Золотой мяч.

По мнению авторов рейтинга, на сегодня наибольшие шансы на получение награды у бразильца Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала». Они оцениваются в 44%.

Вторым идет испанец Родри из «Манчестер Сити» – 40%. Замыкает тройку англичанин Джуд Беллингем, играющий за «Реал» Мадрид – 14%.

Четвертая позиция среди ведущих претендентов у Дани Карвахаля – еще одного игрока мадридского «Реала» (8%). Пятое место у испанца Ламина Ямала из «Барселоны» (5%).

Ранее сообщалось, что представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024.

Шансы на Золотой мяч 2024 от портала Football Tweet