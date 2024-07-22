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  4. Два фаворита и Беллингем. Известны топ-5 претендентов на Золотой мяч 2024
Испания
22 июля 2024, 13:27 | Обновлено 22 июля 2024, 14:00
554
1

Два фаворита и Беллингем. Известны топ-5 претендентов на Золотой мяч 2024

Портал Football Tweet ждет борьбу между Винисиусом Жуниором и Родри

22 июля 2024, 13:27 | Обновлено 22 июля 2024, 14:00
554
1
Два фаворита и Беллингем. Известны топ-5 претендентов на Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Авторитетный портал Football Tweet презентовал ведущую пятерку номинантов на приз лучшему игроку мира – Золотой мяч.

По мнению авторов рейтинга, на сегодня наибольшие шансы на получение награды у бразильца Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала». Они оцениваются в 44%.

Вторым идет испанец Родри из «Манчестер Сити» – 40%. Замыкает тройку англичанин Джуд Беллингем, играющий за «Реал» Мадрид – 14%.

Четвертая позиция среди ведущих претендентов у Дани Карвахаля – еще одного игрока мадридского «Реала» (8%). Пятое место у испанца Ламина Ямала из «Барселоны» (5%).

Ранее сообщалось, что представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024.

Шансы на Золотой мяч 2024 от портала Football Tweet

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Золотой мяч Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Родри Ламин Ямал Дани Карвахаль
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Нехай щастить
Тут взагалі без варіантів.Родрі Чемпіон Євро-2024,МС- Чемпіон АПЛ.
Головне щоб Вені не посилався на расизм після цього.
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