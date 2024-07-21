ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024

В сети появилась видео версия возможной развязки в борьбе за Золотой мяч по итогам 2024 года.

Согласно мнению создателей ролика, основными претендентами на приз являются, судя по всему, бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и его английский одноклубник Джуд Беллингем.

Впрочем, в разгар борьбы между ними за трофей появился аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси и забрал Золотой мяч с собой.

Напомним, 37-летний Месси является 8-кратным обладателем Золотого мяча, за что нередко критиковался, так как не всегда оправдывал свои притязания на трофей, но его получал.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Бельгии Ян Вертонген назвал обладателя Золотого мяча 2024.